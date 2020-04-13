Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için sürpriz formül!
Corona virüsü nedeniyle duran futbol organizasyonlarının yeniden ne zaman ve nasıl oynanacağı şeklindeki tartışmalar sürerken, UEFA iki büyük turnuvası için ağustos ayında 2 hafta sürecek bir formül üzerinde duruyor. İşte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin tamamlanması için önerilen o seçenek ve detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını nedeniyle futbol organizasyonları durdu. UEFA, iki büyük turnuvasını sonlandırmak için çeşitli seçenekleri masaya yatırıyor. Footmercato'da yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin tamamlanması için yeni bir formül üzerinde duruluyor.
Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ile sürekli temasta bulunan UEFA, iki organizasyonu da ağustos ayında bitirmenin planlarını yapıyor. Buna göre son 16 turunun kalan maçlarının oynatılıp; çeyrek ve yarı final müsabakalarının da tek maç üzerinden tarafsız bir sahada seyircisiz şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Final karşılaşmasıyla beraber 2 hafta içerisinde bitirilmesi planlanan turnuvalarla, liglerin yeni sezon başlangıcı arasında, oyuncuların dinlenebilmesi adına en az 3 haftalık bir süre bulunması da seçenekler arasında yer alıyor.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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