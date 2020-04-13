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13 Nisan 2020, Pazartesi
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ve için sürpriz formül!

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için sürpriz formül!

Corona virüsü nedeniyle duran organizasyonlarının yeniden ne zaman ve nasıl oynanacağı şeklindeki tartışmalar sürerken, iki büyük turnuvası için ağustos ayında 2 hafta sürecek bir formül üzerinde duruyor. İşte ve 'nin tamamlanması için önerilen o seçenek ve detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını nedeniyle organizasyonları durdu. , iki büyük turnuvasını sonlandırmak için çeşitli seçenekleri masaya yatırıyor. Footmercato'da yer alan habere göre ve 'nin tamamlanması için yeni bir formül üzerinde duruluyor.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ile sürekli temasta bulunan UEFA, iki organizasyonu da ağustos ayında bitirmenin planlarını yapıyor. Buna göre son 16 turunun kalan maçlarının oynatılıp; çeyrek ve yarı final müsabakalarının da tek maç üzerinden tarafsız bir sahada seyircisiz şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Final karşılaşmasıyla beraber 2 hafta içerisinde bitirilmesi planlanan turnuvalarla, liglerin yeni sezon başlangıcı arasında, oyuncuların dinlenebilmesi adına en az 3 haftalık bir süre bulunması da seçenekler arasında yer alıyor.

  1. 13.04.2020
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