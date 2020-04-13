Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için sürpriz formül!

Tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını nedeniyle futbol organizasyonları durdu. UEFA, iki büyük turnuvasını sonlandırmak için çeşitli seçenekleri masaya yatırıyor. Footmercato'da yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin tamamlanması için yeni bir formül üzerinde duruluyor.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ile sürekli temasta bulunan UEFA, iki organizasyonu da ağustos ayında bitirmenin planlarını yapıyor. Buna göre son 16 turunun kalan maçlarının oynatılıp; çeyrek ve yarı final müsabakalarının da tek maç üzerinden tarafsız bir sahada seyircisiz şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Final karşılaşmasıyla beraber 2 hafta içerisinde bitirilmesi planlanan turnuvalarla, liglerin yeni sezon başlangıcı arasında, oyuncuların dinlenebilmesi adına en az 3 haftalık bir süre bulunması da seçenekler arasında yer alıyor.