Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına corona virüsü engeli
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanacak olan KF Drita-Linfield maçı yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki KF Drita-Linfield maçı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelendi.
UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
UEFA'dan yapılan açıklamada, Kosova'nın KF Drita ile Kuzey İrlanda'nın Linfield takımları arasında bugün oynanması planlanan ön eleme maçının, ev sahibi takımın futbolcularında corona virüsü çıkması nedeniyle ertelendiği kaydedildi.
Açıklamada, yapılan testlerde iki futbolcuda corona virüsü tespit edilmesi üzerine tüm takımın karantinaya alındığı belirtildi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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