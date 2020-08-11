Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına corona virüsü engeli

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki KF Drita-Linfield maçı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelendi.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

UEFA'dan yapılan açıklamada, Kosova'nın KF Drita ile Kuzey İrlanda'nın Linfield takımları arasında bugün oynanması planlanan ön eleme maçının, ev sahibi takımın futbolcularında corona virüsü çıkması nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan testlerde iki futbolcuda corona virüsü tespit edilmesi üzerine tüm takımın karantinaya alındığı belirtildi.