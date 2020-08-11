Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına corona virüsü engeli - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına corona virüsü engeli

ön eleme maçına corona virüsü engeli

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına corona virüsü engeli

ön eleme turunda oynanacak olan Drita-Linfield maçı yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelendi.

ön eleme turundaki Drita-Linfield maçı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelendi.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

UEFA'dan yapılan açıklamada, 'nın KF Drita ile 'nın Linfield takımları arasında bugün oynanması planlanan ön eleme maçının, ev sahibi takımın futbolcularında corona virüsü çıkması nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan testlerde iki futbolcuda corona virüsü tespit edilmesi üzerine tüm takımın karantinaya alındığı belirtildi.

  1. 11.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına corona virüsü engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA