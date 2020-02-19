Şampiyonlar Ligi final topu 'İstanbul20' beğeni topladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020 Finali'nin görücüye çıkan topu büyük beğeni kazandı. 30 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı final müsabakası öncesinde Adidas tarafından üretilen topun üzerinde beyaz yıldızlarla birlikte İstanbul şehrinin haritası yer alıyor. Ayrıca meşin yuvarlağın üstüne çizilen İstanbul Boğazı da dikkat çeken diğer bir unsur olarak ön plana çıkıyor.
Sanat ve futbolu birleştiren tasarımcılar, harita desenini ortaya çıkarabilmek için linol baskı yapmadan önce, oyma sanatıyla tasarımı çıkararak gelenekselliği ve moderni harmanladılar. Kullanılan çarpıcı mor renk paleti doğudan batıya Boğaz'ın üzerinde batan güneşin tonlarından esinlendi. Paneller daha iyi bir tutkal ile termal olarak birleştirilirken, daha iyi bir doku için de dikişsiz bir yüzey sağlandı. En yüksek performansı sağlamak ve stabiliteyi artırmak amacıyla da renkler eşit dağıtılırken yıldızlar top boyunca biçimlendirildi.
Öte yandan İstanbul'da oynanacak final müsabakası için çıkartılan top, dün start alan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmalarıyla birlikte kullanılmaya başlandı. Mağazalarda 2 farklı şekilde ve çeşitli ebatlarda hazırlanan İstanbul20 topu 99 TL ile 899 TL arasında satışa sunuldu.
- 19.02.2020
-
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Toplam 2
Yorum
OSMAN DEMEDİ DEMEYİN HALİL FENER İ YAKACAK.
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
Şampiyonlar Ligi final topu 'İstanbul20' beğeni topladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.