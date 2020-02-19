Şampiyonlar Ligi final topu 'İstanbul20' beğeni topladı - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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final topu 'İstanbul20' beğeni topladı

Şampiyonlar Ligi final topu 'İstanbul20' beğeni topladı

2020 Finali'nin görücüye çıkan topu büyük beğeni kazandı. 30 Mayıs Cumartesi günü Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı final müsabakası öncesinde Adidas tarafından üretilen topun üzerinde beyaz yıldızlarla birlikte İstanbul şehrinin haritası yer alıyor. Ayrıca meşin yuvarlağın üstüne çizilen da dikkat çeken diğer bir unsur olarak ön plana çıkıyor.

Sanat ve futbolu birleştiren tasarımcılar, harita desenini ortaya çıkarabilmek için linol baskı yapmadan önce, oyma sanatıyla tasarımı çıkararak gelenekselliği ve moderni harmanladılar. Kullanılan çarpıcı mor renk paleti doğudan batıya Boğaz'ın üzerinde batan güneşin tonlarından esinlendi. Paneller daha iyi bir tutkal ile termal olarak birleştirilirken, daha iyi bir doku için de dikişsiz bir yüzey sağlandı. En yüksek performansı sağlamak ve stabiliteyi artırmak amacıyla da renkler eşit dağıtılırken yıldızlar top boyunca biçimlendirildi.

Öte yandan 'da oynanacak final müsabakası için çıkartılan top, dün start alan Son 16 Turu karşılaşmalarıyla birlikte kullanılmaya başlandı. Mağazalarda 2 farklı şekilde ve çeşitli ebatlarda hazırlanan İstanbul20 topu 99 TL ile 899 TL arasında satışa sunuldu.

  1. 19.02.2020
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