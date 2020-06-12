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12 Haziran 2020, Cuma
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haftaya toplanacak

UEFA haftaya toplanacak

yönetim kurulu toplantısı önümüzdeki hafta video konferans yoluyla yapılacak. tarihlerindeki toplantıda, Şampiyonlar ve Avrupa ligleri ile masaya yatırılacak.

yönetim kurulu toplantısı önümüzdeki hafta video konferans yoluyla yapılacak. tarihlerindeki toplantıda, Şampiyonlar ve Avrupa ligleri ile masaya yatırılacak.

  1. 12.6.2020
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