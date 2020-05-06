Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? Tarih verdiler! - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? Tarih verdiler!

ne zaman başlayacak? Tarih verdiler!

Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? Tarih verdiler!

Futbola verilen corona virüsü arasının ardından Avrupa'nın önemli liglerinde maçların mayıs ve haziran aylarında yeniden başlaması planlanırken, 'nin geleceği de merak konusu oldu. basını, 'nın için ağustos ayını hedeflediğini belirtirken, ile arasındaki son 16 turu rövanşının 8 Ağustos'ta oynatılabileceği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan 'nin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, konuyla ilgili basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunu tamamlamak isteyen 'nın ağustos ayını gözüne kestirdiği ve ile arasındaki son 16 turu rövanş maçını 8 Ağustos'ta oynatmayı planladığı belirtildi.

KARAR İKİ KULÜBE DE İLETİLDİ
Juventus ve Lyon kulüpleri ile bugün bir telekonferans görüşmesi gerçekleştiren UEFA'nın, Torino'daki maçı 8 Ağustos'ta oynatma niyetinde olduğunu iki kulübe de ilettiği öne sürüldü. İki ekip arasındaki 'da oynanan ilk maçı Lyon 1-0 kazanmıştı.

ÇEYREK FİNALDEN İTİBAREN TEK MAÇLI ELEMİNASYON SİSTEMİ
Haberin detaylarında, UEFA'nın sıkışık fikstür nedeniyle eleme sisteminde de değişikliğe gitmeyi planladığı ifade edildi. Buna göre; çeyrek final turundan itibaren çift maçlı eleminasyon sistemi yerine maçların tek maç üzerinden oynatılması düşünülüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 şampiyonu, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

  1. 06.05.2020
  2. Güncelleme: 06.05.2020 19:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? Tarih verdiler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA