Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? Tarih verdiler!
Futbola verilen corona virüsü arasının ardından Avrupa'nın önemli liglerinde maçların mayıs ve haziran aylarında yeniden başlaması planlanırken, Şampiyonlar Ligi'nin geleceği de merak konusu oldu. Fransız basını, UEFA'nın Devler Ligi için ağustos ayını hedeflediğini belirtirken, Juventus ile Lyon arasındaki son 16 turu rövanşının 8 Ağustos'ta oynatılabileceği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Şampiyonlar Ligi'nin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, konuyla ilgili Fransız basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.
RMC Sport'ta yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunu tamamlamak isteyen UEFA'nın ağustos ayını gözüne kestirdiği ve Juventus ile Lyon arasındaki son 16 turu rövanş maçını 8 Ağustos'ta oynatmayı planladığı belirtildi.
KARAR İKİ KULÜBE DE İLETİLDİ
Juventus ve Lyon kulüpleri ile bugün bir telekonferans görüşmesi gerçekleştiren UEFA'nın, Torino'daki maçı 8 Ağustos'ta oynatma niyetinde olduğunu iki kulübe de ilettiği öne sürüldü. İki ekip arasındaki Fransa'da oynanan ilk maçı Lyon 1-0 kazanmıştı.
ÇEYREK FİNALDEN İTİBAREN TEK MAÇLI ELEMİNASYON SİSTEMİ
Haberin detaylarında, UEFA'nın sıkışık fikstür nedeniyle Devler Ligi eleme sisteminde de değişikliğe gitmeyi planladığı ifade edildi. Buna göre; çeyrek final turundan itibaren çift maçlı eleminasyon sistemi yerine maçların tek maç üzerinden oynatılması düşünülüyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 şampiyonu, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.
- 06.05.2020
- Güncelleme: 06.05.2020 19:10
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