TFF Başkanı Nihat Özdemir'den son dakika açıklaması! Maçlar seyircisiz mi oynanacak? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Başkanı 'den son dakika açıklaması! Maçlar seyircisiz mi oynanacak?

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den son dakika açıklaması! Maçlar seyircisiz mi oynanacak?

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle 'e ara verilmişti. Başkanı Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı. Peki, maçlar seyircisiz mi oynanacak?

'in başlama tarihini veren Başkanı , "Yaşanan bu süreçten Türk Futbolu da haliyle etkilendi. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçları seyircisiz oynattık ilk ölümün ardından ise maçları erteledik. TFF olarak virüse karşı kararlı mücadelemizle epey yol aldık. Futbola dönüş için de sağlık kurulumuz önemli bir çalışma gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

TFF Başkanı Nihat Özdemir maçların seyircisiz oynanıp oynanmayacağı hakkında, "Yaşanan bu süreçten Türk Futbolu da haliyle etkilendi. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçları seyircisiz oynattık ilk ölümün ardından ise maçları erteledik. TFF olarak virüse karşı kararlı mücadelemizle epey yol aldık. Futbola dönüş için de sağlık kurulumuz önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bugüne kadar bir haftayı seyircisiz oynadık. Gördük ki bundan sonraki maçlar da seyircisiz oynanacak." ifadelerini kullandı.

  1. 06.05.2020
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