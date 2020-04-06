Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi böyle belli oldu! Simülasyon... - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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kupasının sahibi böyle belli oldu!

Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi böyle belli oldu!

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan organizasyonu, son 16 turunda yarıda kalmıştı. adlı oyun, turnuvanın simülasyonunu yaparak kazanan takımı belirledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası sporda hemen hemen tüm organizasyonlar ileri bir tarihe ertelenmişti. Virüsten 'nın dev turnuvası de nasibini almıştı.

Son 16 turunda yarıda kalan Devler Ligi için adlı oyun bir simülasyon yaparak sezonu tamamladı ve buna göre 'da oynanacak final müsabakasında ile karşı karşıya geldi. Alman rakibini 2-1 mağlup eden İngiliz temsilcisi kupayı ilk kez müzesine götürdü. Bu sonuç kurgusal da olsa, City taraftarlarını memnun etti.

RÖVANŞLARA CORONA VİRÜSÜ ENGELİ

'nın öğrencileri gerçekte ise son 16 turunun ilk karşılaşmasında rakibi 'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek tur kapısını aralamış, Bayern Münih de 'ye Stamford Bridge'de 3-0 yenerek büyük bir avantaj elde etmişti. Rövanş maçları corona virüsü nedeniyle henüz oynanamadı.

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  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 06.04.2020 14:58
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