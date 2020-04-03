UEFA'dan flaş 'Şampiyonluk' kararı! Club Brugge'a tehdit | Club Brugge şampiyon ilan edildi mi? - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA'dan flaş 'Şampiyonluk' kararı! Club Brugge'a tehdit

'dan flaş 'Şampiyonluk' kararı! 'a tehdit

UEFA'dan flaş 'Şampiyonluk' kararı! Club Brugge'a tehdit

'dan kritik coronavirüsü (koronavirüs) mesajı... 2 Nisan tarihinde basınında 'un şampiyon ilan edileceği belirtilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından UEFA, acil durum değerlendirmesi yaptı ve Belçika temsilcisine mesajını iletti; 'Lig tescil edilirse Avrupa'yı unutun!' İşte detaylar...

'dan kritik tescil kararı... Son olarak temsilcisi 'ün, corona virüsü nedeniyle ertelenen Pro League'de şampiyon ilan edileceği belirtilmişti.

Bunun üzerinde UEFA, ani bir atak yaparak karara karşı olduklarını belirten bir mektup gönderdi. UEFA, federasyonlara gönderdiği mektupta tescil kararına karşılık yaptırım uygulayabileceğini ifade etti.

AVRUPA KUPALARI AMBARGOSU

Fransa'dan RMC Sports'un haberinde göre UEFA; liglerin tescil edilmemesi gerektiğini belirtti ve tescil eden federasyonların takımlarını Avrupa kupalarına almayabileceği konusunda uyardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ RİSKİ

Öte yandan Club Brugge'un şampiyon ilan edilmesi halinde Devler Ligi'ne katılamama riski var

haberin devamı

NE OLMUŞTU?

Belçika basınında yer alan haberde federasyonun, normal sezondan kalan 1 haftayı oynatmayacağı ve en yakın rakibiyle arasında 15 puan fark bulunan lider Club Brugge'ü şampiyon ilan edeceği belirtilmişti.

  1. 03.04.2020
  2. Güncelleme: 03.04.2020 13:24
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA'dan flaş 'Şampiyonluk' kararı! Club Brugge'a tehdit haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA