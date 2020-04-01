UEFA'dan tüm organizasyonları iptal etti!
UEFA, 55 ülke federasyonu ile gerçekleştirilen video konferansın ardından flaş bir karar verdi. Buna göre UEFA, kendisine bağlı kulüp organizasyonlarında 2020-21 sezonunun bir sonraki duyuruya dek ertelendiğini açıkladı.
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile yaptığı video konferansın ardından Haziran ayındaki tüm milli maçların ertelendiğini açıkladı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi son kararla beraber askıya alındı.
UEFA'dan yapılan açıklama şu şekilde;"Mevcut olağanüstü durumlarda, kulüplerle ve federasyonlarla FFP konusunda tekrar görüşme yapılması konusunda anlaşma sağlandı. 2020/21 turnuvaları için, lisanslama çalışmaları konusundaki son süre ertelendi.
2020-21 sezonu UEFA turnuvaları için oyuncu listelerinin verilmesi ve kaydedilmesi süreci ile ilgili yeni son tarihler belirlenecektir.
UEFA'ya bağlı tüm organizasyonlar, hazırlık maçları da dahil olmak üzere, bir sonraki bildirime kadar ertelenmiştir."
Öte yandan 2020/21 sezonu için belirlenen Finansal Fair Play yükümlülükleri de askıya alındı.
- 01.04.2020
- Güncelleme: 01.04.2020 17:57
- Türk sinema filmi izleyen eşine Diagne'den olay sözler! "Aptal mısın?"
- Yusuf Şimşek: Ben olsam play-off'u kabul etmem
- Fenerbahçe'den 'Evde kal' videosu! "Yakında kavuşmak üzere"
- Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Erol Bulut Canlı yayında açıkladı
- Göksel Gümüşdağ'ın son durumu nasıl? Okan Buruk açıkladı
- Corona virüsü futbolcuların bonservislerini de düşürdü! İşte o isimler...
- Erol Bulut Fenerbahçe'yi resmen duyurdu! "Evet hazırım"
- Büyük tehlike! Corona virüsü salgını ile 50 bin kişi...
- Galatasaray'ın yıldız transferine corona virüsü engeli!
- Juventuslu futbolculardan büyük fedakarlık! Servet bıraktılar
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA'dan tüm organizasyonları iptal etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.