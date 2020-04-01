UEFA'dan tüm organizasyonları iptal etti!

UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile yaptığı video konferansın ardından Haziran ayındaki tüm milli maçların ertelendiğini açıkladı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi son kararla beraber askıya alındı.

UEFA'dan yapılan açıklama şu şekilde;"Mevcut olağanüstü durumlarda, kulüplerle ve federasyonlarla FFP konusunda tekrar görüşme yapılması konusunda anlaşma sağlandı. 2020/21 turnuvaları için, lisanslama çalışmaları konusundaki son süre ertelendi.

2020-21 sezonu UEFA turnuvaları için oyuncu listelerinin verilmesi ve kaydedilmesi süreci ile ilgili yeni son tarihler belirlenecektir.

UEFA'ya bağlı tüm organizasyonlar, hazırlık maçları da dahil olmak üzere, bir sonraki bildirime kadar ertelenmiştir."

Öte yandan 2020/21 sezonu için belirlenen Finansal Fair Play yükümlülükleri de askıya alındı.