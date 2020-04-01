Cüneyt Çakır: 18 gündür evden çıkmıyorum
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, corona virüsü salgınıyla ilgili gereken tedbirleri alıp evde kalma çağrısı yaparken, hakemliğe başlama sebebini açıkladı ve bu süreç sebebiyle 18 gündür evden çıkmadığını söyledi.
Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır'dan önemli açıklamalar geldi. TRT Spor'a konuşan FIFA kokartlı hakem, vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu. İşte o açıklamalar...
Cüneyt Çakır: Bu süreci devlet büyüklerimizin uyarılarını dikkate alarak geçirmemiz gerekiyor.
Evden çıkana sarı kart da, kırmızı kart da versek az. Ancak çalışan ve zorunlu dışarı çıkan vatandaşlarımız var, sağlık çalışanlarımız var. Bizlerin, onları düşünmesi gerekiyor. Evde kalmalıyız.
''MAÇLARI ÜCRETSİZ İZLEYEBİLMEK İÇİN BAŞLADIM''
Futbola olan tutkum sebebiyle maçları ücretsiz izleyebilmek için hakemliğe başladım.
18 GÜNDÜR EVDEN ÇIKMIYORUM
18 gündür evden çıkmıyorum. Bu süreci devlet büyüklerimizin uyarılarını dikkate alarak geçirmemiz gerekiyor. Hakkımda çıkan asılsız haberlere itibar etmeyiniz
''FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDUM''
Ben aslında futbolcu olmak istiyordum. 7 sene altyapıda oynadım. Şampiyonluklar yaşadım. Forvet oynuyordum. Ancak 17 yaşında sakatlık geçirdim ve ara vermek zorunda kaldım.
- 01.04.2020
- Güncelleme: 01.04.2020 21:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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