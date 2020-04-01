Cüneyt Çakır: 18 gündür evden çıkmıyorum - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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: 18 gündür evden çıkmıyorum

Cüneyt Çakır: 18 gündür evden çıkmıyorum

kokartlı hakem , corona virüsü salgınıyla ilgili gereken tedbirleri alıp evde kalma çağrısı yaparken, hakemliğe başlama sebebini açıkladı ve bu süreç sebebiyle 18 gündür evden çıkmadığını söyledi.

'yi Avrupa'da başarıyla temsil eden 'dan önemli açıklamalar geldi. Spor'a konuşan kokartlı hakem, vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu. İşte o açıklamalar...

Cüneyt Çakır: Bu süreci devlet büyüklerimizin uyarılarını dikkate alarak geçirmemiz gerekiyor.

Evden çıkana sarı kart da, kırmızı kart da versek az. Ancak çalışan ve zorunlu dışarı çıkan vatandaşlarımız var, sağlık çalışanlarımız var. Bizlerin, onları düşünmesi gerekiyor. Evde kalmalıyız.

''MAÇLARI ÜCRETSİZ İZLEYEBİLMEK İÇİN BAŞLADIM''
olan tutkum sebebiyle maçları ücretsiz izleyebilmek için hakemliğe başladım.

18 GÜNDÜR EVDEN ÇIKMIYORUM
18 gündür evden çıkmıyorum. Bu süreci devlet büyüklerimizin uyarılarını dikkate alarak geçirmemiz gerekiyor. Hakkımda çıkan asılsız haberlere itibar etmeyiniz

''FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDUM''
Ben aslında futbolcu olmak istiyordum. 7 sene altyapıda oynadım. Şampiyonluklar yaşadım. Forvet oynuyordum. Ancak 17 yaşında sakatlık geçirdim ve ara vermek zorunda kaldım.

  1. 01.04.2020
  2. Güncelleme: 01.04.2020 21:46
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