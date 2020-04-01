Cüneyt Çakır: 18 gündür evden çıkmıyorum

Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır'dan önemli açıklamalar geldi. TRT Spor'a konuşan FIFA kokartlı hakem, vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu. İşte o açıklamalar...



Cüneyt Çakır: Bu süreci devlet büyüklerimizin uyarılarını dikkate alarak geçirmemiz gerekiyor.

Evden çıkana sarı kart da, kırmızı kart da versek az. Ancak çalışan ve zorunlu dışarı çıkan vatandaşlarımız var, sağlık çalışanlarımız var. Bizlerin, onları düşünmesi gerekiyor. Evde kalmalıyız.

''MAÇLARI ÜCRETSİZ İZLEYEBİLMEK İÇİN BAŞLADIM''

Futbola olan tutkum sebebiyle maçları ücretsiz izleyebilmek için hakemliğe başladım.



18 GÜNDÜR EVDEN ÇIKMIYORUM

18 gündür evden çıkmıyorum. Bu süreci devlet büyüklerimizin uyarılarını dikkate alarak geçirmemiz gerekiyor. Hakkımda çıkan asılsız haberlere itibar etmeyiniz



''FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDUM''

Ben aslında futbolcu olmak istiyordum. 7 sene altyapıda oynadım. Şampiyonluklar yaşadım. Forvet oynuyordum. Ancak 17 yaşında sakatlık geçirdim ve ara vermek zorunda kaldım.