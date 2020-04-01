NBA yıldızı Kevin Durant corona virüsü semptomlarını artık göstermiyor
NBA'ın yıldızı Kevin Durant ve üç Brooklyn Nets oyuncusunun daha önce corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı. Yapılan son tetkiklerin ardından yıldız isimlerde artık semptomlara rastlanmadığı bildirildi.
Kevin Durant ve daha önce corona virüsü için pozitif test sonucu alan üç Brooklyn Nets oyuncusunun, artık semptom göstermedikleri bildirildi.
Nets genel müdürü Sean Marks, haberi bir konferans görüşmesi sırasında duyurdu.
Şimdiye dek NBA oyuncularını, takım sahiplerini veya ekip personelini içeren 15 onaylanmış corona virüsü vakası bulunuyordu. Marcus Smart, Rudy Gobert, Donovan Mitchell ve Christian Wood, bu tanıların ardından iyileşen oyunculardı.
Los Angeles Lakers için isimsiz iki oyuncunun da semptomsuz olduğu duyurulmuştu.
17 Mart'ta Nets, dört oyuncunun COVID-19 için pozitif test sonucu aldığını ve bunlardan sadece birinin semptomları yaşadığını belirtmişti.
- 01.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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