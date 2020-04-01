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01 Nisan 2020, Çarşamba
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yıldızı corona virüsü semptomlarını artık göstermiyor

NBA yıldızı Kevin Durant corona virüsü semptomlarını artık göstermiyor

'ın yıldızı ve üç oyuncusunun daha önce corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı. Yapılan son tetkiklerin ardından yıldız isimlerde artık semptomlara rastlanmadığı bildirildi.

ve daha önce corona virüsü için pozitif test sonucu alan üç oyuncusunun, artık semptom göstermedikleri bildirildi.

Nets genel müdürü Sean Marks, haberi bir konferans görüşmesi sırasında duyurdu.

Şimdiye dek oyuncularını, takım sahiplerini veya ekip personelini içeren 15 onaylanmış corona virüsü vakası bulunuyordu. Marcus Smart, Rudy Gobert, Donovan Mitchell ve Christian Wood, bu tanıların ardından iyileşen oyunculardı.

için isimsiz iki oyuncunun da semptomsuz olduğu duyurulmuştu.

17 Mart'ta Nets, dört oyuncunun COVID-19 için pozitif test sonucu aldığını ve bunlardan sadece birinin semptomları yaşadığını belirtmişti.

  1. 01.04.2020
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