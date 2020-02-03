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03 Şubat 2020, Pazartesi
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coştu bir kere

Damian Lillard coştu bir kere

'de önceki gece rüzgarı vardı. Portland'ın yıldız ismi Lillard, takımının 'ı 124-107 yendiği maçta 51 sayı attı. Philadelphia forması giyen Furkan, Boston'a 116- 95 yenildikleri maçta 14 sayı; Cleveland'da oynayan Cedi de Golden'a mağlup oldukları karşılaşmada 10 sayı üretti.

'deönceki gece rüzgarı vardı. Portland'ın yıldız ismi Lillard, takımının 'ı 124-107 yendiği maçta 51 sayı attı. Philadelphia forması giyen Furkan, Boston'a 116- 95 yenildikleri maçta 14 sayı; Cleveland'da oynayan Cedi de Golden'a mağlup oldukları karşılaşmada 10 sayı üretti.

  1. 3.2.2020
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