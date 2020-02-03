Damian Lillard coştu bir kere
NBA'de önceki gece Damian Lillard rüzgarı vardı. Portland'ın yıldız ismi Lillard, takımının Utah Jazz'ı 124-107 yendiği maçta 51 sayı attı. Philadelphia forması giyen Furkan, Boston'a 116- 95 yenildikleri maçta 14 sayı; Cleveland'da oynayan Cedi de Golden'a mağlup oldukları karşılaşmada 10 sayı üretti.
NBA'deönceki gece Damian Lillard rüzgarı vardı. Portland'ın yıldız ismi Lillard, takımının Utah Jazz'ı 124-107 yendiği maçta 51 sayı attı. Philadelphia forması giyen Furkan, Boston'a 116- 95 yenildikleri maçta 14 sayı; Cleveland'da oynayan Cedi de Golden'a mağlup oldukları karşılaşmada 10 sayı üretti.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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