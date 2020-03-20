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20 Mart 2020, Cuma
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Flaş karar! Küme düşme kaldırıldı

Flaş karar! Küme düşme kaldırıldı

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle 1, 2 ve 3. futbol liglerde küme düşme sistemi 2020 sezonunda kaldırıldı.

Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu.

2. ve 3. liglerde bulunan takımlar üst liglere yükselebilecek.

  1. 20.03.2020
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