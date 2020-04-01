UEFA'dan son dakika kararı! Şampiyonlar Ligi...
Corona virüsü nedeniyle UEFA, kalan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını ertelemişti. İki dev organizasyonun ne zaman oynanacağı alınan son dakika kararıyla belli oldu.
Alman ZDF'nin haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kalan maçlarını yaz sonuna ertelemeyi, temmuz ve ağustos aylarında oynatmayı planlıyor.
Bu planın UEFA yönetim kurulunun önüne geldiği ve burda onaylanmasının ardından resmiyete kavuşabileceği iddia edildi. Aynı zaman içerisinde ülke liglerindeki maçların da oynanacağı ya da bunların gelecek yılın Avrupa kupası maçları öncesinde şekillendirilmesi öngörülüyor. Böylece Avrupa kupalarına eş zamanda ülke liglerinin de tamamlanması düşünülüyor.
İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ertelenmesiydi 30 Mayıs'ta oynanacaktı.
- 01.04.2020
- Güncelleme: 01.04.2020 14:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA'dan son dakika kararı! Şampiyonlar Ligi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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