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01 Nisan 2020, Çarşamba
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'dan son dakika kararı! ...

UEFA'dan son dakika kararı! Şampiyonlar Ligi...

Corona virüsü nedeniyle , kalan ve maçlarını ertelemişti. İki dev organizasyonun ne zaman oynanacağı alınan son dakika kararıyla belli oldu.

Alman ZDF'nin haberine göre ve 'nin kalan maçlarını yaz sonuna ertelemeyi, temmuz ve ağustos aylarında oynatmayı planlıyor.

Bu planın UEFA yönetim kurulunun önüne geldiği ve burda onaylanmasının ardından resmiyete kavuşabileceği iddia edildi. Aynı zaman içerisinde ülke liglerindeki maçların da oynanacağı ya da bunların gelecek yılın Avrupa kupası maçları öncesinde şekillendirilmesi öngörülüyor. Böylece Avrupa kupalarına eş zamanda ülke liglerinin de tamamlanması düşünülüyor.

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ertelenmesiydi 30 Mayıs'ta oynanacaktı.

  1. 01.04.2020
  2. Güncelleme: 01.04.2020 14:52
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