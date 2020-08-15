Panzer gibi ezdi!
Şampiyonlar Ligi 8’li finalin üçüncü maçında Barça ile karşılaşan Alman ekibi Müller (2), Perisic, Kimmich, Gnarby, Lewa ve Coutinho (2) ile tarihi farka gitti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçta Bayern Münih, Barcelona'yı şok bir skorla yenerek yarı finale yükseldi: 8-2. Benfica'daki Da Luz Stadı'nda oynanan maçın henüz 4. dakikasında Lewandowski indirdi, Müller vurdu: 0-1. Barça bu gole 3 dakika sonra David Alaba ile (KK) karşılık verdi: 1-1. 22'de Bayern fırtınası başladı. Perisic'in sert şutuyla 2-1 öne geçen Alman ekibi, 27'de Gnarby ile skoru 3-1 yaparak rahatladı.
LEWANDOWSKI YİNE ATTI
31. dakikada Kimmich'in ortasında Müller ikinci golünü attı ve Bayern soyunma odasına 4-1 önde girdi. Barça, 57'de Suarez ile farkı 2'ye indirse de 63'te Kimmich skoru 5-2'ye getirdi. Dün geceye kadar kadar 17 gole katkı (13 gol 4 asist) yapan Lewa, 2 asist sonrası yine golünü atarak bu maçı da boş geçmedi: 6-2. Maçın son anlarında sahneye Coutinho çıktı ve eski takımını yıktı: 8-2.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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