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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Panzer gibi ezdi!

Panzer gibi ezdi!

Şampiyonlar Ligi 8’li finalin üçüncü maçında Barça ile karşılaşan Alman ekibi Müller (2), , , Gnarby, Lewa ve Coutinho (2) ile tarihi farka gitti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçta , 'yı şok bir skorla yenerek yarı finale yükseldi: 8-2. 'daki Da Luz Stadı'nda oynanan maçın henüz 4. dakikasında Lewandowski indirdi, Müller vurdu: 0-1. Barça bu gole 3 dakika sonra ile (KK) karşılık verdi: 1-1. 22'de Bayern fırtınası başladı. 'in sert şutuyla 2-1 öne geçen Alman ekibi, 27'de Gnarby ile skoru 3-1 yaparak rahatladı.

LEWANDOWSKI YİNE ATTI
31. dakikada 'in ortasında Müller ikinci golünü attı ve Bayern soyunma odasına 4-1 önde girdi. Barça, 57'de Suarez ile farkı 2'ye indirse de 63'te Kimmich skoru 5-2'ye getirdi. Dün geceye kadar kadar 17 gole katkı (13 gol 4 asist) yapan Lewa, 2 asist sonrası yine golünü atarak bu maçı da boş geçmedi: 6-2. Maçın son anlarında sahneye Coutinho çıktı ve eski takımını yıktı: 8-2.

  1. 15.8.2020
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