Panzer gibi ezdi!

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçta Bayern Münih, Barcelona'yı şok bir skorla yenerek yarı finale yükseldi: 8-2. Benfica'daki Da Luz Stadı'nda oynanan maçın henüz 4. dakikasında Lewandowski indirdi, Müller vurdu: 0-1. Barça bu gole 3 dakika sonra David Alaba ile (KK) karşılık verdi: 1-1. 22'de Bayern fırtınası başladı. Perisic'in sert şutuyla 2-1 öne geçen Alman ekibi, 27'de Gnarby ile skoru 3-1 yaparak rahatladı.



LEWANDOWSKI YİNE ATTI

31. dakikada Kimmich'in ortasında Müller ikinci golünü attı ve Bayern soyunma odasına 4-1 önde girdi. Barça, 57'de Suarez ile farkı 2'ye indirse de 63'te Kimmich skoru 5-2'ye getirdi. Dün geceye kadar kadar 17 gole katkı (13 gol 4 asist) yapan Lewa, 2 asist sonrası yine golünü atarak bu maçı da boş geçmedi: 6-2. Maçın son anlarında sahneye Coutinho çıktı ve eski takımını yıktı: 8-2.