Çakır’a dev maç
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Barcelona ile Napoli arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını yönetecek. Yarın 22.00'deki maçta yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. İlk karşılaşma 1-1 sona ermişti.
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Barcelona ile Napoli arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını yönetecek. Yarın 22.00'deki maçta yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. İlk karşılaşma 1-1 sona ermişti.
- 7.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çakır’a dev maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.