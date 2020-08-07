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07 Ağustos 2020, Cuma
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Çakır’a dev maç

Çakır’a dev maç

kokartlı hakemimiz , ile arasındaki son 16 turu rövanş maçını yönetecek. Yarın 22.00'deki maçta yardımcılıklarını ve yapacak. İlk karşılaşma 1-1 sona ermişti.

kokartlı hakemimiz , ile arasındaki son 16 turu rövanş maçını yönetecek. Yarın 22.00'deki maçta yardımcılıklarını ve yapacak. İlk karşılaşma 1-1 sona ermişti.

  1. 7.8.2020
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