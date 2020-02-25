Napoli - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı skor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu ilk karşılaşmasında İtalyan ekibi Napoli ile İspanyol devi Barcelona San Paolo Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Peki Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Liverpool, Salzburg ve Genk'in bulunduğu E Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Napoli ile F Grubu'nu lider tamamlayan Barcelona, son 16 turu ilk karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelede öncesi futbol severler, arama motorlarında Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu aratıyor. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Napoli - Barcelona karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
NAPOLI - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Napoli - Barcelona karşılaşması bugün saat 23.00'da San Paolo Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Ospina; Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui; Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Firpo; de Jong, Busquets, Rakitic; Messi, Griezmann, Fati.
- 25.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Napoli - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı skor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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