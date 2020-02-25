Napoli - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı skor - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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- Şampiyonlar Ligi maçı ve Canlı skor

Napoli - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı skor

'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu ilk karşılaşmasında İtalyan ekibi ile İspanyol devi 'nda karşı karşıya geliyor. Peki Napoli - Barcelona maçı , ve İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Liverpool, Salzburg ve Genk'in bulunduğu E Grubu'ndan ikinci olarak çıkan ile F Grubu'nu lider tamamlayan , son 16 turu ilk karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelede öncesi futbol severler, arama motorlarında Napoli - Barcelona maçı , ve sorusunu aratıyor. Peki son 16 turu Napoli - Barcelona karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

NAPOLI - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu Napoli - Barcelona karşılaşması bugün saat 23.00'da 'nda oynanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Ospina; Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui; Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Firpo; de Jong, Busquets, Rakitic; Messi, Griezmann, Fati.

  1. 25.02.2020
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