Napoli - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı skor

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Liverpool, Salzburg ve Genk'in bulunduğu E Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Napoli ile F Grubu'nu lider tamamlayan Barcelona, son 16 turu ilk karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelede öncesi futbol severler, arama motorlarında Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu aratıyor. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Napoli - Barcelona karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

NAPOLI - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Napoli - Barcelona karşılaşması bugün saat 23.00'da San Paolo Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Ospina; Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui; Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Firpo; de Jong, Busquets, Rakitic; Messi, Griezmann, Fati.