Barça’da sürpriz yok

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta dün akşam oynanan maçlarla tamamlanırken, F Grubu'nda Slavia Prag'a konuk olan Barcelona Messi ve Olayinka'nın (kk) golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve 3. haftayı da lider geçti. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 1 puanı 90+5'te gelen golle kurtardı: 1-1. Diğer sonuçlar: Genk-Liverpool: 1-4, Salzburg-Napoli: 2-3, İnter-B.Dortmund: 2-0, Leipzig-Zenit: 2-1, Benfica- Lyon: 2-1, Ajax-Chelsea: 0-1