Aktüel haberler (22.10.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
ALİ PALABIYIK'A Ş.LİGİ'NDE GÖREV
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık'ı Şampiyonlar Ligi maçında görevlendirdi. Palabıyık'ın yarın Leipzig ile Zenit arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacağı belirtildi. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak.
ÇİZME'DE GÜNDEM O
İtalya'da Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, ülkenin en çok konuştuğu ismi oldu. Takımının Lecce ile 2-2 berabere kaldığı maçta birer gol ve asistlik performans sergileyen Hakan, övgü dolu sözler aldı. Milli oyuncunun özellikle Piatek'e attırdığı golden önceki hareketleri ve pası TV'lerde uzun süre yayınlandı.
NBA HEYECANI
NBA'de 2019-20 sezonu yarın gece başlayacak. 74. sezonunun açılış gününde 2 maç oynanacak. Son şampiyon Toronto Raptors, New Orleans'ı ağırlayacak. Diğer karşılaşmada da Los Angeles takımları Clippers ile Lakers karşılaşacak.
CENGİZ ÜNDER AÇIKLAMASI
Roma Teknik Direktörü Fonseca, Cengiz Ünder'in asker selamı paylaşımıyla ilgili çok net konuştu. Bir gazetecinin Cengiz'i hedef göstermeye çalışarak yönelttiği soruyu yanıtlayan Fonseca, "Bir Portekiz gazetesindeki mülakatta, 'futbol ve siyaset aynı odada uyumamalı' diyordu. Bu ifade çok hoşuma gitti, ben de bu görüşü paylaşıyorum" dedi.
BODRUM CUP BAŞLIYOR
31 yıldır düzenlenen The Bodrum Cup, bugün start alacak. Bu önemli organizasyonda 180 yatta bin 500 sporcunun mücadele edecek. Birçok etkinliğin yer alacağı yarışların binlerce katılımcıya ulaşması hedefleniyor.
KAPADOKYA ÖVGÜ ALDI
Elit atletlerin mücadele ettiği Salomon Cappadocia Ultra-Trail büyük heyecana sahne oldu. 119 kilometrelik parkuru erkeklerde Fransa'dan Yannick Noel, kadınlarda Avustralya'dan Lou Clifton birinci tamamladı.
- 22.10.2019
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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