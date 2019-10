Aktüel haberler (22.10.19)

ALİ PALABIYIK'A Ş.LİGİ'NDE GÖREV

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık'ı Şampiyonlar Ligi maçında görevlendirdi. Palabıyık'ın yarın Leipzig ile Zenit arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacağı belirtildi. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak.



ÇİZME'DE GÜNDEM O

İtalya'da Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, ülkenin en çok konuştuğu ismi oldu. Takımının Lecce ile 2-2 berabere kaldığı maçta birer gol ve asistlik performans sergileyen Hakan, övgü dolu sözler aldı. Milli oyuncunun özellikle Piatek'e attırdığı golden önceki hareketleri ve pası TV'lerde uzun süre yayınlandı.



NBA HEYECANI

NBA'de 2019-20 sezonu yarın gece başlayacak. 74. sezonunun açılış gününde 2 maç oynanacak. Son şampiyon Toronto Raptors, New Orleans'ı ağırlayacak. Diğer karşılaşmada da Los Angeles takımları Clippers ile Lakers karşılaşacak.



CENGİZ ÜNDER AÇIKLAMASI

Roma Teknik Direktörü Fonseca, Cengiz Ünder'in asker selamı paylaşımıyla ilgili çok net konuştu. Bir gazetecinin Cengiz'i hedef göstermeye çalışarak yönelttiği soruyu yanıtlayan Fonseca, "Bir Portekiz gazetesindeki mülakatta, 'futbol ve siyaset aynı odada uyumamalı' diyordu. Bu ifade çok hoşuma gitti, ben de bu görüşü paylaşıyorum" dedi.



BODRUM CUP BAŞLIYOR

31 yıldır düzenlenen The Bodrum Cup, bugün start alacak. Bu önemli organizasyonda 180 yatta bin 500 sporcunun mücadele edecek. Birçok etkinliğin yer alacağı yarışların binlerce katılımcıya ulaşması hedefleniyor.



KAPADOKYA ÖVGÜ ALDI

Elit atletlerin mücadele ettiği Salomon Cappadocia Ultra-Trail büyük heyecana sahne oldu. 119 kilometrelik parkuru erkeklerde Fransa'dan Yannick Noel, kadınlarda Avustralya'dan Lou Clifton birinci tamamladı.