Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leipzig ile Lyon karşı karşıya geldi. Fransız ekibi Lyon günün sürprizine imza atarak Leipzig'i deplasmanda yendi ve ilk 3 puanını aldı.
Lyon Leipzig deplasmanında altın buldu. Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken 3 puanı bulunan Leipzig 1 puanı bulunan Lyon'u konuk etti. Deplasman ekibi mücadeleden 2-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Mücadelenin 11. dakikasında Memphis Depay ile öne geçen Lyon, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Lyon, 65. dakikada Terrier'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lyon, Leipzig'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Lyon puanını 4'e yükseltti. Leipzig ise 3 puanda kaldı. Lyon üçüncü haftada deplasmanda Benfica ile karşılaşacak. Leipzig ise Zenit'i sahasında ağırlayacak.
- 03.10.2019
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Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
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KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
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mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
Lyon zorlu Leipzig deplasmandan 3 puanla döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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