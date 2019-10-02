Lyon zorlu Leipzig deplasmandan 3 puanla döndü - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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zorlu deplasmandan 3 puanla döndü

Lyon zorlu Leipzig deplasmandan 3 puanla döndü

G Grubu'nda ile karşı karşıya geldi. Fransız ekibi Lyon günün sürprizine imza atarak Leipzig'i deplasmanda yendi ve ilk 3 puanını aldı.

deplasmanında altın buldu. heyecanı tüm hızıyla devam ederken 3 puanı bulunan Leipzig 1 puanı bulunan Lyon'u konuk etti. Deplasman ekibi mücadeleden 2-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Mücadelenin 11. dakikasında Memphis Depay ile öne geçen Lyon, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Lyon, 65. dakikada Terrier'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lyon, Leipzig'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Lyon puanını 4'e yükseltti. Leipzig ise 3 puanda kaldı. Lyon üçüncü haftada deplasmanda ile karşılaşacak. Leipzig ise Zenit'i sahasında ağırlayacak.

  1. 03.10.2019
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