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02 Ekim 2019, Çarşamba
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4-3 | MAÇ SONUCU

Liverpool 4-3 Salzburg | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi E Grubunda ile seyir düzeyi yüksek maçta karşı karşıya geldi. Ev sahibi Liverpool öne geçtiği maçta Salzburg'un mükemmel geri dönüşüne engel olamadı ve 3-3'e geldi. Şoku çabuk atlatan kırmızılar Salah'ın ayağından bulduğu golle mücadeleyi 4-3 kazandı ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde günün en keyifli maçı 'de oynandı. sahasında konuk ettiği 'u tam 7 golün çıktığı maçta 4-3 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Mücadelenin 9. dakikasında Mane ile öne geçen Liverpool, 25. dakikada Robertson ile farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde sahneye Salah çıktı ve skoru 'a getirdi.

Salzburg, 39. dakikada Hee-Chan Hwang'ın golüyle umutlandı. Karşılaşmanın 56. dakikasında Minamino, Adrian'ı avladı ve skoru 3-2'ye geldi.

Salzburg'ta 56. dakikada oyuna giren Erling Halaand, 60. dakikada takımının 3. golünü attı.

Son sözü ise 69. dakikada Muhammed Salah söyledi ve Liverpool, Salzburg'u 4-3 mağlup ederek 3 puanı aldı. Salzburg ise bu yenilgiyle birlikte 3 puanda kaldı.

Liverpool üçüncü haftada Genk ile deplasmanda karşılaşacak. Salzburg ile 'yi konuk edecek.


  1. 03.10.2019
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