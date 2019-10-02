UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubunda Liverpool ile Salzburg seyir düzeyi yüksek maçta karşı karşıya geldi. Ev sahibi Liverpool 3-0 öne geçtiği maçta Salzburg'un mükemmel geri dönüşüne engel olamadı ve 3-3'e geldi. Şoku çabuk atlatan kırmızılar Salah'ın ayağından bulduğu golle mücadeleyi 4-3 kazandı ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde günün en keyifli maçı İngiltere'de oynandı. Liverpool sahasında konuk ettiği Salzburg'u tam 7 golün çıktığı maçta 4-3 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Mücadelenin 9. dakikasında Mane ile öne geçen Liverpool, 25. dakikada Robertson ile farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde sahneye Salah çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.
Salzburg, 39. dakikada Hee-Chan Hwang'ın golüyle umutlandı. Karşılaşmanın 56. dakikasında Minamino, Adrian'ı avladı ve skoru 3-2'ye geldi.
Salzburg'ta 56. dakikada oyuna giren Erling Halaand, 60. dakikada takımının 3. golünü attı.
Son sözü ise 69. dakikada Muhammed Salah söyledi ve Liverpool, Salzburg'u 4-3 mağlup ederek 3 puanı aldı. Salzburg ise bu yenilgiyle birlikte 3 puanda kaldı.
Liverpool üçüncü haftada Genk ile deplasmanda karşılaşacak. Salzburg ile Napoli'yi konuk edecek.
- 03.10.2019
-
Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
-
Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
-
Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
Liverpool 4-3 Salzburg | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.