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19 Eylül 2019, Perşembe
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Radamel Falcao beklentilerin altında kaldı! İstatistiklere böyle yansıdı | Son dakika Galatasaray haberleri

beklentilerin altında kaldı! İstatistiklere böyle yansıdı | Son dakika haberleri

Radamel Falcao beklentilerin altında kaldı! İstatistiklere böyle yansıdı | Son dakika Galatasaray haberleri

'ın Monaco'dan transfer ettiği yeni golcüsü için Brugge'de verimli bir akşam olmadı. Mücadele golsüz tamamlanırken Kolombiyalı yıldız, istediği topları alamayınca beklentilerin altında kaldı.

Dünyaca ünlü golcü , orta sahadan ve kanatlardan istediği topu alamayınca yalnız kaldı.

Bu arada Falcao'yu izlemek için ülkesi Kolombiya'dan gazeteciler de Brugge maçına geldi.

DIAGNE DE ETKİSİZDİ

Maçtan önce 'ın yedek kulübesine gelerek eski hocalarıyla hasret gideren Mbaye Diagne, ikinci yarıda kurtarıcı olarak oyuna dahil oldu. Ancak Senegalli hiçbir varlık gösteremedi.

FALCAO ZAMAN İSTEDİ

Kolombiyalı golcü "Şampiyonlar Ligi'nde her puan değerli. Bundan sonra büyük takımlarla oynayacağız. İyi çalışmamız gerekiyor. Hem takımın bana hem benim takıma alışmam için zamana ihtiyaç var" dedi.

BRUGGE MAÇINDA FALCAO

Topla buluşma: 40
Şut: 2
İsabetli Şut: 0
İsabetli Pas Yüzdesi: 70.8
İkili Mücadele: 19
Kazanılan İkili Mücadele: 6

  1. 19.09.2019
  2. Güncelleme: 19.09.2019 10:28
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