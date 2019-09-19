Radamel Falcao beklentilerin altında kaldı! İstatistiklere böyle yansıdı | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği yeni golcüsü Radamel Falcao için Brugge'de verimli bir akşam olmadı. Mücadele golsüz tamamlanırken Kolombiyalı yıldız, istediği topları alamayınca beklentilerin altında kaldı.
Dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, orta sahadan ve kanatlardan istediği topu alamayınca yalnız kaldı.
Bu arada Falcao'yu izlemek için ülkesi Kolombiya'dan gazeteciler de Brugge maçına geldi.
DIAGNE DE ETKİSİZDİ
Maçtan önce Galatasaray'ın yedek kulübesine gelerek eski hocalarıyla hasret gideren Mbaye Diagne, ikinci yarıda kurtarıcı olarak oyuna dahil oldu. Ancak Senegalli hiçbir varlık gösteremedi.
FALCAO ZAMAN İSTEDİ
Kolombiyalı golcü "Şampiyonlar Ligi'nde her puan değerli. Bundan sonra büyük takımlarla oynayacağız. İyi çalışmamız gerekiyor. Hem takımın bana hem benim takıma alışmam için zamana ihtiyaç var" dedi.
BRUGGE MAÇINDA FALCAO
Topla buluşma: 40
Şut: 2
İsabetli Şut: 0
İsabetli Pas Yüzdesi: 70.8
İkili Mücadele: 19
Kazanılan İkili Mücadele: 6
- 19.09.2019
- Güncelleme: 19.09.2019 10:28
- Everton'da son dakika... 'Cenk Tosun satılsın' Transfer haberleri
- Şenol Güneş Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'u izledi
- Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- Getafe-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
- Roma Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler...
-
Son dakika... Rıza Kayaalp Kübalı rakibini devirdi 4. kez şampiyon oldu!
Toplam 1
Yorum
Bülent Yürü be Rıza!
-
Fenerbahçe TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı
Toplam 2
Yorum
Ercisli Ne gerek var diyorum bir fenerli olarak çok küçük düşürücü bir olay
-
Sezonu kapatmadım!
Toplam 1
Yorum
arif Allah şifa versin tez zamanda kardeşim, seni seviyoruz..
Radamel Falcao beklentilerin altında kaldı! İstatistiklere böyle yansıdı | Son dakika Galatasaray haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.