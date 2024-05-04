Dortmund - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Dortmund - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Dortmund ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Augsburg maçı 4 Mayıs Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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