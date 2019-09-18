Paris Saint-Germain Real Madrid'i ezdi geçti - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
18 Eylül 2019, Çarşamba
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Paris Saint-Germain 'i ezdi geçti

Paris Saint-Germain Real Madrid'i ezdi geçti

Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. maç gününde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi , 3-0'lık skorla kazandı.

Temsilcimiz 'ın grubundaki bir diğer mücadelede Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain, sahasında İspanyol devi 'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0 gibi net bir skorla kazandı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 33. dakikalarda , 90. dakikada Thomas Meunier attı.

Real Madrid'in 35. dakikada ile attığı gol, VAR uyarısıyla iptal edildi. 77. dakikada Karim Benzema'nın attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından , Real Madrid'i 25 yıl aradan sonra ilk kez yenerek 3 puana yükselirken, Real Madrid puanla tanışamadı.

1 Ekim Salı günü PSG, Galatasaray'ın konuğu olacak. Real Madrid ise Bernabeu'da 'yi ağırlayacak.

  1. 19.09.2019
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