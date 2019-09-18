Paris Saint-Germain Real Madrid'i ezdi geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. maç gününde Paris Saint-Germain ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG, 3-0'lık skorla kazandı.
Temsilcimiz Galatasaray'ın grubundaki bir diğer mücadelede Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0 gibi net bir skorla kazandı.
Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 33. dakikalarda Angel Di Maria, 90. dakikada Thomas Meunier attı.
Real Madrid'in 35. dakikada Gareth Bale ile attığı gol, VAR uyarısıyla iptal edildi. 77. dakikada Karim Benzema'nın attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Bu sonucun ardından PSG, Real Madrid'i 25 yıl aradan sonra ilk kez yenerek 3 puana yükselirken, Real Madrid puanla tanışamadı.
1 Ekim Salı günü PSG, Galatasaray'ın konuğu olacak. Real Madrid ise Bernabeu'da Club Brugge'yi ağırlayacak.
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arif Allah şifa versin tez zamanda kardeşim, seni seviyoruz..
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