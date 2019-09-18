Fatih Terim Brugge maçı sonrası açıklamalarda bulundu!
UEFA ŞAmpiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray Belçika'nın Club Brugge ekibiyle karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak Şampiyonlar Ligi ilk maçından 1 puanla ayrılmış oldu. Karşılaşma sonrası birçok isim açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satırbaşları...
18 Eylül 2019 Çarşamba 23:31
Güncelleme: 18.09.2019 23:31
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ilk maçından puanla döndü. 0-0 beraberlikle sonuçlanan mücadele sonrası gerek Sarı-Kırmızılılar'dan gerekse Belçika ekibinden maçın ardından açıklamalar geldi. İşte o açıklamalardan satırbaşları...
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Galatasaraylı futbolcu Emre Mor, Club Brugge maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Profesyonelce oynadıklarını söyleyen Emre Mor, sonunda bir puan aldıklarını güzel bir maç çıkardıklarını söyledi.
Güçlü bir takım olduklarını dile getiren Emre Mor, "Ben Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alacağımıza, iyi takımlara karşı iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Umarım kendi futbolumuzu oynamaya devam ederiz" dedi.
Fatih Terim ile ilgili gelen bir soruya Emre Mor, "Onun için sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Beni çok gençken aldı ve bana güvendi. O büyük bir teknik direktör" yanıtını verdi.