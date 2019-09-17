UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı. Salzburg forması giyen 19 yaşındaki Erling Haland, kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.
Gecenin öne çıkan maçında F Grubu'nda Barcelona, deplasmanda Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kaldı.
Son şampiyon Liverpool ise konuk olduğu Napoli'ye 2-0 mağlup oldu.
İlk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı.
E Grubu'nda mücadele eden Salzburg, evinde Genk'i ağırladı. Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland, takımın 6-2 kazandığı maçta 3 gol attı. Genç oyuncu kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
E GRUBU:
Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere): 2-0
Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika): 6-2
F GRUBU:
Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1
Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya): 0-0
G GRUBU:
Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) : 1-1
Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 1-2
H GRUBU:
Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 3-0
Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya): 0-1
- 18.09.2019
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Trabzonspor'dan son dakika sakatlık açıklaması... Ekuban sahalara ne zaman dönecek?
Toplam 2
Yorum
baksoy Bu takımın acilen sana ihtiyacı var kara boğa EKUBAN bir an önce dönmeye bak ?
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Trabzonspor 2-2 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aga İşin özeti ; Trabzonspor kaçtı ,Ünal Hoca yakaladı
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MAÇ SONUCU Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Bu Ersun Yanal'dan hiç birşey olmaz. Takımın ne oynadığı belli değil. Yazık ki bu senede Şampiyonluk hayal olacak. Yönetim bunu görmüyormu ?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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