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18 Eylül 2019, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı. Salzburg forması giyen 19 yaşındaki , kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

Gecenin öne çıkan maçında F Grubu'nda Barcelona, deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı.

Son şampiyon Liverpool ise konuk olduğu 'ye 2-0 mağlup oldu.

İlk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı.

E Grubu'nda mücadele eden Salzburg, evinde Genk'i ağırladı. Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü , takımın 6-2 kazandığı maçta 3 gol attı. Genç oyuncu kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E GRUBU:

Napoli (İtalya) - Liverpool (): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika): 6-2

F GRUBU:

Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1

Borussia Dortmund () - Barcelona (İspanya): 0-0

G GRUBU:

(Fransa) - Zenit (Rusya) : 1-1

Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 1-2

H GRUBU:

Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 3-0

Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya): 0-1

  1. 18.09.2019
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