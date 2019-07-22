Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. eleme turu kura çekimi başladı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi... Devler Ligi'nde futbolseverlerin merakla beklediği kura çekimine temsilcimiz Medipol Başakşehir Lig Yolu'ndan katıldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, 3. ELEME TURUNDA VIKTORIA PLZEN-OLYMPIAKOS MAÇININ GALİBİYLE KARŞILAŞACAK.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos'ta oynanacak.

VIKTORIA PLZEN'İ TANIYALIM

Çekya'nın Viktoria Plzen takımı 1911 yılında ülkenin devlet demiryollarının bünyesinden doğdu. En önemli başarılarını 2000'li yıllarda yaşayan kulüp, 2010-11 sezonunda Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Beşiktaş ile karşılaşmıştı. Çekya'da 1-1 biten maçın ardından İnönü Stadı'nda 9 kişi kaldıkları maçta siyah-beyazlılara 3-0 yenilerek kupaya veda etmişlerdi. Viktoria Plzen güncel olarak ligde 2. sırada yer alıyor.

OLYMPIAKOS'U TANIYALIM

Yunanistan Ligi'nin en başarılı takımı olarak göze çarpan Olympiakos, maçlarını 33.000 kişilik Karaiskakis Stadyumu'nda oynuyor. Olympiakos'un geçmişine baktığımızda tarihinde Şampiyonlar Ligi ve Kupa Galipleri Kupası'nda birer çeyrek final bulunuyor. 2003 yılında Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda Galatasaray ile aynı grupta yer alan Olympiakos evinde 3-0 kazanıp İstanbul'da temsilcimize 1-0'lık skorla boyun eğmişti.? Olympiakos geride bıraktığımız sezonu ligde 2. sırada tamamlamıştı.

ŞAMPİYONLAR YOLU NEDİR?

Şampiyonlar Yolu'nda, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin şampiyonları yer alacak. Lig Yolu'nda ise UEFA ülkeler sıralamasında 5. ve 6. sırada yer alan ülkelerin üçüncüleri ile, 7. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin ikincileri yer alacak.Şampiyonlar Yolu torbasında yer alan takımlar birbirleriyle eşleşecekler, Lig Yolu torbasında yer alan takımlar da birbirleriyle eşleşecekler. UEFA, bu yöntemle, ülkeler sıralamasında üst konumda yer almayan ülkelerin takımlarının grup aşamasına ön elemede büyük rakiplerle oynamadan katılabilmesini hedefliyor. Bu yöntem, halihazırdaki kura formatında da kullanılıyordu.