Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın ve 20 Şubat Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla son 16 turu ilk ayağı tamamlanacak.

temsilcisi 'un yarın ekibi 'yı ağırlayacağı müsabakayı yönetecek.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Geçen hafta oynanan son 16 turu ilk maçlarında, Roma sahasında Porto'yu, de deplasmanda Ajax'ı 2-1 yendi. Tottenham'ın evinde 'u 3-0'lık skorla geçtiği ilk maçlarda, Paris Saint-Germain ise deplasmanında 2-0 kazandı.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

YARIN:
Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)

() - ()

20 ŞUBAT:
(İspanya) - ()

Schalke 04 (Almanya) - (İngiltere)

  1. 18.2.2019 10:31
  2. Güncelleme: 18.2.2019 11:03
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