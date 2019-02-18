Dünya'nın sporu! (17.02.19)
18 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Dünya'nın sporu! (17.02.19)

Dünya'nın sporu! (17.02.19)

Dünya'nın sporu! (17.02.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

ÇAKIR'A BARÇA - LYON

FIFA kokartlı hakem , UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda yarın oynanacak Lyon-Barcelona maçında düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. ise dördüncü hakem olacak. Tecrübeli hakem, 41. Devler Ligi maçına çıkacak.

74 SAYI FARK ATTI

'nin lideri Çukurova, 'ne tarihi bir fark attı. Çukurova, maçı tam 74 sayı farkla 120-46 devirerek ligde çıktığı 19 maçı da kazandı. Diğer müsabakada ise Beşiktaş evinde Botaş'a 1 sayı farkla 69-70 mağlup oldu. F.Bahçe, Hatay BŞB'yi 100-65 yendi.

LUKAKU AYRILIYOR

İngilizbasınının haberine göre; , Juventus'tan Paulo Dybala ve İnter'den Mauro İcardi için görüşmelere başladı. İki futbolcu için kulüplerinin 100'er milyon pound istediği yazıldı. Kırmızı Şeytanlar, iki kulübe de golcüleri 'yu takasta kullanılabileceğini iletti.

MESUT DİRİLİŞ'TE

Arsenal'in yıldızı , TRT'nin tarihi dizisi setini ziyaret etti. 30 yaşındaki futbolcu nişanlı Amine Gülşe'yle birlikte dizinin başrol oyuncusu 'la fotoğraf çekildi. Mesut, "Çok keyifli geçen set ziyareti" diye yazdı.

VAR DAMGA VURDU

İtalya Serie A'da SPAL-Fiorentina maçına VAR damga vurdu. Skor 1-1'ken SPAL gol attı, VAR ile iptal edildi ve önceki pozisyonda Fiorentina'ya penaltı çalındı. penaltıyla öne geçti ve maçı 4-1 kazandı.

KAYAALP: YÜKSEK RAKIM İYİ GELİYOR

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi , Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 9. kez kazanmak istediğini açıkladı. Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda oksijen depolayan Kayaalp, güreş eğitim merkezinde ise iş makinesi lastiğiyle formda kalmaya çalışıyor. Kayaalp, "Parkın rakımı yüksek, burada koşmak, performans açısından çok iyi oluyor" dedi.

SHAQ ÜSTÜNDEN CARTER SMACI

NBA'de yetenek, üç sayı ve smaç yarışması düzenlendi. 'nin yıldızı Hamidou Diallo, efsane basketbolcu Shaquille O'Neal'in üzerinden smaç vurdu. Diallo, son hakkında yıldız oyuncu Vince Carter gibi kolunu potaya sokarak, birinciliği elde etti. Yetenek yarışmasını Boston Celtics'ten Jayson Tatum, üç sayı yarışmasını ise Brooklyn Nets'ten Joe Harris kazandı.

POTADA MİLLİ MESAİ BAŞLIYOR

2019 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki son 2 iki maçının hazırlıklarına başlıyor. 22 Şubat'ta Ankara'da Slovenya, 25 Şubat'ta ise deplasmanda İspanya ile karşılaşacak olan 12 Dev Adam, iki maçı kazanırsa grubu lider bitirecek. Ay-yıldızlılar ilk çalışmasını bugün Ankara'da yapacak.

  1. 18.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dünya'nın sporu! (17.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN