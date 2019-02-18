Dünya'nın sporu! (17.02.19)

ÇAKIR'A BARÇA - LYON



FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda yarın oynanacak Lyon-Barcelona maçında düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Halis Özkahya ise dördüncü hakem olacak. Tecrübeli hakem, 41. Devler Ligi maçına çıkacak.



74 SAYI FARK ATTI



Kadınlar Basketbol Ligi'nin lideri Çukurova, İstanbul Üniversitesi'ne tarihi bir fark attı. Çukurova, maçı tam 74 sayı farkla 120-46 devirerek ligde çıktığı 19 maçı da kazandı. Diğer müsabakada ise Beşiktaş evinde Botaş'a 1 sayı farkla 69-70 mağlup oldu. F.Bahçe, Hatay BŞB'yi 100-65 yendi.



LUKAKU AYRILIYOR



İngilizbasınının haberine göre; Manchester United, Juventus'tan Paulo Dybala ve İnter'den Mauro İcardi için görüşmelere başladı. İki futbolcu için kulüplerinin 100'er milyon pound istediği yazıldı. Kırmızı Şeytanlar, iki kulübe de golcüleri Romelu Lukaku'yu takasta kullanılabileceğini iletti.



MESUT DİRİLİŞ'TE



Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, TRT'nin tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul setini ziyaret etti. 30 yaşındaki futbolcu nişanlı Amine Gülşe'yle birlikte dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'la fotoğraf çekildi. Mesut, "Çok keyifli geçen set ziyareti" diye yazdı.



VAR DAMGA VURDU



İtalya Serie A'da SPAL-Fiorentina maçına VAR damga vurdu. Skor 1-1'ken SPAL gol attı, VAR ile iptal edildi ve önceki pozisyonda Fiorentina'ya penaltı çalındı. Mor Menekşeler penaltıyla öne geçti ve maçı 4-1 kazandı.



KAYAALP: YÜKSEK RAKIM İYİ GELİYOR



Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 9. kez kazanmak istediğini açıkladı. Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda oksijen depolayan Kayaalp, güreş eğitim merkezinde ise iş makinesi lastiğiyle formda kalmaya çalışıyor. Kayaalp, "Parkın rakımı yüksek, burada koşmak, performans açısından çok iyi oluyor" dedi.



SHAQ ÜSTÜNDEN CARTER SMACI



NBA'de yetenek, üç sayı ve smaç yarışması düzenlendi. Oklahoma City'nin yıldızı Hamidou Diallo, efsane basketbolcu Shaquille O'Neal'in üzerinden smaç vurdu. Diallo, son hakkında yıldız oyuncu Vince Carter gibi kolunu potaya sokarak, birinciliği elde etti. Yetenek yarışmasını Boston Celtics'ten Jayson Tatum, üç sayı yarışmasını ise Brooklyn Nets'ten Joe Harris kazandı.



POTADA MİLLİ MESAİ BAŞLIYOR



2019 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki son 2 iki maçının hazırlıklarına başlıyor. 22 Şubat'ta Ankara'da Slovenya, 25 Şubat'ta ise deplasmanda İspanya ile karşılaşacak olan 12 Dev Adam, iki maçı kazanırsa grubu lider bitirecek. Ay-yıldızlılar ilk çalışmasını bugün Ankara'da yapacak.