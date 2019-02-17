Basketbolda Kral Kupası Barcelona'nın

Madrid'in ev sahipliğinde düzenlenen Kral Kupası turnuvasında finalde Real Madrid ve Barcelona Lassa takımları karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen maçın ilk periyodu 20-16 Barcelona'nın üstünlüğünde geçerken, takımlar devreyi 35-35'lik eşitlikle tamamladı.

3. periyotta rakibine karşı 60-44 ile 14 sayılık üstünlük elde eden Real Madrid, son periyotta bu avantajını koruyamadı. Maçın 35. dakikası 63-63, normal süresi ise 77-77 sona erdi. Uzatma dakikalarının son saniyelerine kadar büyük çekişmeye sahne olan maçı 94-93 kazanan Barcelona, Kral Kupası'nın art arda ikinci kez müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kral Kupası'nın geçen yılki finalinde de iki takım karşı karşıya gelmiş ve o maçı da Barcelona 92-90 kazanmıştı.

İspanya basketbol tarihinde Kral Kupası'nı 27 kez ile en fazla kazanan kulüp Real Madrid olurken, 25. kupasını kaldıran Barcelona aradaki farkı kapatmayı sürdürdü.

İTALYA KUPASI'NI TARİHİNDE İLK KEZ VANOLİ CREMONA KAZANDI

Öte yandan basketbolda diğer bir kupa finali İtalya'da oynandı. Final maçında Happy Casa Brindisi'yi 83-74 yenen Vanoli Cremona tarihinde ilk defa İtalya Kupası'nı kazandı.

Cremona'da 18'er sayı atan Wesley Saunders ve Andrew Eugene Crawford öne çıkan oyuncular oldu.