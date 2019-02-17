Basketbolda Kral Kupası Barcelona'nın
İspanya'da basketbolda Kral Kupası'nı, uzatmaya giden final maçında Real Madrid'i 94-93 yenen Barcelona Lassa elde etti.
Madrid'in ev sahipliğinde düzenlenen Kral Kupası turnuvasında finalde Real Madrid ve Barcelona Lassa takımları karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen maçın ilk periyodu 20-16 Barcelona'nın üstünlüğünde geçerken, takımlar devreyi 35-35'lik eşitlikle tamamladı.
3. periyotta rakibine karşı 60-44 ile 14 sayılık üstünlük elde eden Real Madrid, son periyotta bu avantajını koruyamadı. Maçın 35. dakikası 63-63, normal süresi ise 77-77 sona erdi. Uzatma dakikalarının son saniyelerine kadar büyük çekişmeye sahne olan maçı 94-93 kazanan Barcelona, Kral Kupası'nın art arda ikinci kez müzesine götürme başarısını gösterdi.
Kral Kupası'nın geçen yılki finalinde de iki takım karşı karşıya gelmiş ve o maçı da Barcelona 92-90 kazanmıştı.
İspanya basketbol tarihinde Kral Kupası'nı 27 kez ile en fazla kazanan kulüp Real Madrid olurken, 25. kupasını kaldıran Barcelona aradaki farkı kapatmayı sürdürdü.
İTALYA KUPASI'NI TARİHİNDE İLK KEZ VANOLİ CREMONA KAZANDI
Öte yandan basketbolda diğer bir kupa finali İtalya'da oynandı. Final maçında Happy Casa Brindisi'yi 83-74 yenen Vanoli Cremona tarihinde ilk defa İtalya Kupası'nı kazandı.
Cremona'da 18'er sayı atan Wesley Saunders ve Andrew Eugene Crawford öne çıkan oyuncular oldu.
- 18.2.2019 00:14
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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