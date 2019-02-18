Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun!

Ankara'da oynanan Erkekler Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 80-70 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Maçın ilk 5 dakikalık bölümünde iki takım da savunmaya ağırlık verdi ve bu bölüm 9-9 eşitlikle bitti. Çeyreğin sonlarında üstünlüğü ele geçiren Efes, ilk periyodu 20-16 önde bitirdi. İkinci çeyrekte ise Datome liderliğindeki Fenerbahçe etkiliydi. 13-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 39-34'lük avantajla gitti.



Üçüncü çeyreğe iyi başlayan A.Efes, ilk 5 dakikadaki etkili oyunyla 50-46 öne geçti ama Datome ve Melli ikilisinin üçlükleriyle Fenerbahçe yine öne geçti ve Kanarya son çeyreğe 61-57 önde girdi. Maçın son 5 dakikalık bölümüne girilirken, Fenerbahçe Beko skoru 71-63 yaptı ve fark 8'e kadar çıktı. Kalan sürede avantajını elinden bırakmayan sarı-lacivertliler, son dakikalarda hata yapmadı ve 6'ncı kez kupanın sahibi oldu.



MVP ÖDÜLÜ DATOME'YE



Erkekler Türkiye Kupası final maçında şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da maçın MVP'si Luigi Datome oldu. Maçta top kaybı dahi yapmayan Datome, kritik üçlüklerin altına imza atarak, 22 sayı-7 ribaunt-4 asistle ödüle layık görüldü.



OBRADOVIC'TEN MUTLUSU YOK



Fenerbahçe Beko'nun efsane hocası Zeljko Obradovic, kupa şampiyonluğunun ardından mutlu olduğunu açıkladı. Sırp koç, "İlk olarak oyuncularımı kutluyorum. Müthiş oynadılar. Yorgunduk ama kupa için oynuyorsanız bunu unutmalısınız. Bize destek olan taraftarımza da teşekkür ediyorum" dedi.