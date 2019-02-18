Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun!
Basketbolda 34. Erkekler Türkiye Kupası finalinde A.Efes’i deviren Fenerbahçe Beko şampiyon oldu. Güçlü rakibini 10 sayı farkla mağlup eden Kanarya maç sonu kupa sevincini büyük coşkuyla yaşadı.
Ankara'da oynanan Erkekler Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 80-70 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Maçın ilk 5 dakikalık bölümünde iki takım da savunmaya ağırlık verdi ve bu bölüm 9-9 eşitlikle bitti. Çeyreğin sonlarında üstünlüğü ele geçiren Efes, ilk periyodu 20-16 önde bitirdi. İkinci çeyrekte ise Datome liderliğindeki Fenerbahçe etkiliydi. 13-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 39-34'lük avantajla gitti.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan A.Efes, ilk 5 dakikadaki etkili oyunyla 50-46 öne geçti ama Datome ve Melli ikilisinin üçlükleriyle Fenerbahçe yine öne geçti ve Kanarya son çeyreğe 61-57 önde girdi. Maçın son 5 dakikalık bölümüne girilirken, Fenerbahçe Beko skoru 71-63 yaptı ve fark 8'e kadar çıktı. Kalan sürede avantajını elinden bırakmayan sarı-lacivertliler, son dakikalarda hata yapmadı ve 6'ncı kez kupanın sahibi oldu.
MVP ÖDÜLÜ DATOME'YE
Erkekler Türkiye Kupası final maçında şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da maçın MVP'si Luigi Datome oldu. Maçta top kaybı dahi yapmayan Datome, kritik üçlüklerin altına imza atarak, 22 sayı-7 ribaunt-4 asistle ödüle layık görüldü.
OBRADOVIC'TEN MUTLUSU YOK
Fenerbahçe Beko'nun efsane hocası Zeljko Obradovic, kupa şampiyonluğunun ardından mutlu olduğunu açıkladı. Sırp koç, "İlk olarak oyuncularımı kutluyorum. Müthiş oynadılar. Yorgunduk ama kupa için oynuyorsanız bunu unutmalısınız. Bize destek olan taraftarımza da teşekkür ediyorum" dedi.
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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