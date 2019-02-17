Kocaman çelme

Muhteşem taraftarının desteğini arkasına alan F.Bahçe maça hızlı başladı. Ancak pozisyona girmekte zorlandı, 33'te Jahovic kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Konyaspor, 36'da Fofana'nın Messivari çalımlar sonrası attığı enfes golle öne geçti. Yüklenen sarı-lacivertliler, 45+2'de Jailson ile eşitliği sağladı. 85'te Alper'in attığı golü ofsayt gerekçesiyle VAR iptal edince, Kanarya 2 maç aradan sonra evinde puan kaybetti. Tehlikeli bölgeye demir atan F.Bahçe taraftarını kahretti.