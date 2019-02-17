Kocaman çelme
Ersun Yanal, Aykut Kocaman’ın taktiklerini çözemedi, oyuncu değişiklikleri ile fark yaratamayarak sınıfta kaldı. Fofana’nın golüne Jailson cevap verdi.
Muhteşem taraftarının desteğini arkasına alan F.Bahçe maça hızlı başladı. Ancak pozisyona girmekte zorlandı, 33'te Jahovic kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Konyaspor, 36'da Fofana'nın Messivari çalımlar sonrası attığı enfes golle öne geçti. Yüklenen sarı-lacivertliler, 45+2'de Jailson ile eşitliği sağladı. 85'te Alper'in attığı golü ofsayt gerekçesiyle VAR iptal edince, Kanarya 2 maç aradan sonra evinde puan kaybetti. Tehlikeli bölgeye demir atan F.Bahçe taraftarını kahretti.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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