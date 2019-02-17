Kocaman çelme – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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Kocaman çelme

Kocaman çelme

, ’ın taktiklerini çözemedi, oyuncu değişiklikleri ile fark yaratamayarak sınıfta kaldı. Fofana’nın golüne Jailson cevap verdi.

Muhteşem taraftarının desteğini arkasına alan F.Bahçe maça hızlı başladı. Ancak pozisyona girmekte zorlandı, 33'te Jahovic kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan , 36'da Fofana'nın Messivari çalımlar sonrası attığı enfes golle öne geçti. Yüklenen sarı-lacivertliler, 45+2'de Jailson ile eşitliği sağladı. 85'te Alper'in attığı golü ofsayt gerekçesiyle VAR iptal edince, Kanarya 2 maç aradan sonra evinde puan kaybetti. Tehlikeli bölgeye demir atan F.Bahçe taraftarını kahretti.

  1. 17.2.2019
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