Fenerbahçe'den 2020 bombası! Dünya yıldızının transferi tamam... - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Haberler
Galeri
Fenerbahçe'den 2020 bombası! Dünya yıldızının transferi tamam...
Fenerbahçe'den 2020 bombası! Dünya yıldızının transferi tamam...
Fenerbahçe ara transfer döneminde ilgilendiği ve kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği dünya yıldızı oyuncunun transferinde mutlu ulaştı. İşte detaylar...
16 Şubat 2019 Cumartesi 14:40
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe dışında Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız futbolcuyla, Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilindiği üzere Fenerbahçe, devre arası Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Miha Zajc gibi oyuncuları kadrosuna katmıştı.
Moses'i de kiralık olarak kadrosuna katan sarı lacivertliler birkaç genç yıldız adayıyla da sözleşme imzalamıştı.
Yeni sezon çalışmalarına da şimdiden başlayan sarı lacivertli ekip, Ajansspor'un haberine göre; Milan'la sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Cristian Zapata ile anlaşma sağladı.
Cristian Zapata'nın menajerinin hafta içerisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.