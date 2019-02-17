Jailson kendini aştı – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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kendini aştı

Jailson kendini aştı

eksik kalmasına karşın Fofana ile gol bulmayı başarırken beraberliği sağlayan gol 'dan geldi.

eksik kalmasına karşın Fofana ile gol bulmayı başarırken beraberliği sağlayan gol 'dan geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında Dirar'ın sağdan ortasını ağlara yollayan Brezilyalı, bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Daha önce de 2-2 biten G.Saray maçında gol bulmuştu. 23 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde bir sezonda ilk kez iki gol birden atmış oldu. Başarılı futbolcu daha önce Gremio formasıyla toplamda 3 gol kaydetmişti.

  1. 17.2.2019
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