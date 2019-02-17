Jailson kendini aştı
Konyaspor eksik kalmasına karşın Fofana ile gol bulmayı başarırken beraberliği sağlayan gol Jailson'dan geldi.
Konyaspor eksik kalmasına karşın Fofana ile gol bulmayı başarırken beraberliği sağlayan gol Jailson'dan geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında Dirar'ın sağdan ortasını ağlara yollayan Brezilyalı, bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Daha önce de 2-2 biten G.Saray maçında gol bulmuştu. 23 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde bir sezonda ilk kez iki gol birden atmış oldu. Başarılı futbolcu daha önce Gremio formasıyla toplamda 3 gol kaydetmişti.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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