Fener'e gülmek yasak
Sarı-lacivertliler, on kişi kalan rakibini yenemeyerek fırsat tepti. Kadıköy’de goller Fofana ile Jailson’dan geldi. Kanarya kazansaydı 10’uncu sıraya yükselecekti.
Süper Lig'de ikinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, Kayseri yenilgisinin ardından Kadıköy'de Atiker Konyaspor ile berabere kalarak yeniden düşüşe geçti: 1-1. VAR kararlarının damga vurduğu karşılaşmada goller 36'da Fofana ile 45+1'de Jailson'dan geldi. Sahasında iki puan daha kaybeden Fenerbahçe, bir basamak gerileyerek 15. sıraya indi. Ligde bu sezon 9. beraberliği alan Kanarya kazanmış olsaydı 6 basamak yükselerek 10. sıraya çıkacaktı.
KONYA'DAN MÜTHİŞ SERİ
Konuk Konyaspor ise Jahovic'in 33'te atılmasıyla yaklaşık 57 dakika on kişi oynadığı mücadelede 1 puan almayı başardı. Yeşil- beyazlılar bu sonuçla 34 puana ulaştı ve maç fazlasıyla Trabzonspor'u geçip 5. sırada yer aldı. Aykut Kocaman'ın öğrencileri ligde yenilmezlik serisini 7 maça (3 G, 4 B) taşıdı. Fenerbahçe, haftaya derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
KOCAMAN'DAN TEK DOKUNUŞ
Atıker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımında geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı. Kocaman, sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in yerine ilk 11'de Moryke Fofana'ya şans tanıdı.
NABİL SAĞ BEKE GEÇTİ
Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sağ bek göreviyle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda genel olarak orta sahanın sağında forma giyen Dirar, bu sezon ilk kez sağ bek olarak 11'de sahada yer aldı.
KADRODA REVİZYON
Ersun Yanal, ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Zenit maçında ilk 11'de yer alan kaleci Harun Tekin ve Eljif Elmas yedekler arasında oturdu, sarı kart cezalısı Mauricio Isla da kadroda yer almadı. Bu isimlerin yerine Volkan, Dirar ve Zajc oynadı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıktı. Tolgay hem sakatlığı hem de kırmızı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı. Kart cezaları bulunan Isla ve Soldado'yla sakatlığı bulunan Mehmet Ekici de bu maçta forma giyemedi.
BOŞ GEÇMEDİ
Önce Skrtel, ardından da Sadık'ı ipe dizen Fofana, Fenerbahçe maçında müthiş bir gole imza attı. Bu sezonki 4. golünü kaydeden Fildişili futbolcu, geçen sezonun son maçında da sarı-lacivertli ekibi avlamayı başarmıştı.
- 17.2.2019
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
-
İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Fener'e gülmek yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.