Fener'e gülmek yasak

Süper Lig'de ikinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, Kayseri yenilgisinin ardından Kadıköy'de Atiker Konyaspor ile berabere kalarak yeniden düşüşe geçti: 1-1. VAR kararlarının damga vurduğu karşılaşmada goller 36'da Fofana ile 45+1'de Jailson'dan geldi. Sahasında iki puan daha kaybeden Fenerbahçe, bir basamak gerileyerek 15. sıraya indi. Ligde bu sezon 9. beraberliği alan Kanarya kazanmış olsaydı 6 basamak yükselerek 10. sıraya çıkacaktı.



KONYA'DAN MÜTHİŞ SERİ

Konuk Konyaspor ise Jahovic'in 33'te atılmasıyla yaklaşık 57 dakika on kişi oynadığı mücadelede 1 puan almayı başardı. Yeşil- beyazlılar bu sonuçla 34 puana ulaştı ve maç fazlasıyla Trabzonspor'u geçip 5. sırada yer aldı. Aykut Kocaman'ın öğrencileri ligde yenilmezlik serisini 7 maça (3 G, 4 B) taşıdı. Fenerbahçe, haftaya derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.



KOCAMAN'DAN TEK DOKUNUŞ

Atıker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımında geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı. Kocaman, sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in yerine ilk 11'de Moryke Fofana'ya şans tanıdı.



NABİL SAĞ BEKE GEÇTİ

Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sağ bek göreviyle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda genel olarak orta sahanın sağında forma giyen Dirar, bu sezon ilk kez sağ bek olarak 11'de sahada yer aldı.



KADRODA REVİZYON

Ersun Yanal, ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Zenit maçında ilk 11'de yer alan kaleci Harun Tekin ve Eljif Elmas yedekler arasında oturdu, sarı kart cezalısı Mauricio Isla da kadroda yer almadı. Bu isimlerin yerine Volkan, Dirar ve Zajc oynadı.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıktı. Tolgay hem sakatlığı hem de kırmızı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı. Kart cezaları bulunan Isla ve Soldado'yla sakatlığı bulunan Mehmet Ekici de bu maçta forma giyemedi.



BOŞ GEÇMEDİ

Önce Skrtel, ardından da Sadık'ı ipe dizen Fofana, Fenerbahçe maçında müthiş bir gole imza attı. Bu sezonki 4. golünü kaydeden Fildişili futbolcu, geçen sezonun son maçında da sarı-lacivertli ekibi avlamayı başarmıştı.