Valbuena: Üzücü

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, istemedikleri bir skor aldıkarını belirterek şöyle konuştu: Bitirci hamleyi yapamadık. Yediğimiz gol normal değildi. 10 kişi kalmış bir takımdan bu şekilde gol yemememiz gerekiyordu, hiç hoş olmadı.



DİRAR'DAN İLK ASİST

Sarı-lacivertlilerde uzun bir süre kadro dışı kalan Nabil Dirar, Ersun Yanal'ın gelişiyle affedilmiş ve ilk 11'e dönmüştü. Faslı sağ kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 7. maçına çıktı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ilk yarının sonunda Jailson'un attığı golde asist yaptı. Dirar bu sezon ilk kez gol pası verdi.