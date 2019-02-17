Valbuena: Üzücü – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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Valbuena: Üzücü

Valbuena: Üzücü

'nin Fransız yıldızı , istemedikleri bir skor aldıklarını belirtti.

'nin Fransız yıldızı , istemedikleri bir skor aldıkarını belirterek şöyle konuştu: Bitirci hamleyi yapamadık. Yediğimiz gol normal değildi. 10 kişi kalmış bir takımdan bu şekilde gol yemememiz gerekiyordu, hiç hoş olmadı.

DİRAR'DAN İLK ASİST
Sarı-lacivertlilerde uzun bir süre kadro dışı kalan Nabil Dirar, 'ın gelişiyle affedilmiş ve ilk 11'e dönmüştü. Faslı sağ kanat oyuncusu bu sezon 'de 7. maçına çıktı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ilk yarının sonunda Jailson'un attığı golde asist yaptı. Dirar bu sezon ilk kez gol pası verdi.

  1. 17.2.2019
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