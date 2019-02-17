Valbuena: Üzücü
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, istemedikleri bir skor aldıklarını belirtti.
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, istemedikleri bir skor aldıkarını belirterek şöyle konuştu: Bitirci hamleyi yapamadık. Yediğimiz gol normal değildi. 10 kişi kalmış bir takımdan bu şekilde gol yemememiz gerekiyordu, hiç hoş olmadı.
DİRAR'DAN İLK ASİST
Sarı-lacivertlilerde uzun bir süre kadro dışı kalan Nabil Dirar, Ersun Yanal'ın gelişiyle affedilmiş ve ilk 11'e dönmüştü. Faslı sağ kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 7. maçına çıktı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ilk yarının sonunda Jailson'un attığı golde asist yaptı. Dirar bu sezon ilk kez gol pası verdi.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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