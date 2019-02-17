Moses suskun kaldı
Fenerbahçe'de Victor Moses, Süper Lig'de ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
Fenerbahçe'de Victor Moses, Süper Lig'de ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Ersun Yanal'ın yavaş yavaş takıma adapte ettiği Nijeryalı yıldız, Zenit maçından sonra dün de 80 dakikadan fazla süre buldu. Ligde geçen hafta 27 dakikada Göztepe ağlarını sarsan Moses, dün ise günün etkisiz isimlerinden biriydi.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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