Moses suskun kaldı – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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Moses suskun kaldı

Moses suskun kaldı

'de , 'de ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

'de , 'de ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. 'ın yavaş yavaş takıma adapte ettiği Nijeryalı yıldız, Zenit maçından sonra dün de 80 dakikadan fazla süre buldu. Ligde geçen hafta 27 dakikada ağlarını sarsan Moses, dün ise günün etkisiz isimlerinden biriydi.

  1. 17.2.2019
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