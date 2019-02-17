Moses suskun kaldı

Fenerbahçe'de Victor Moses, Süper Lig'de ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Ersun Yanal'ın yavaş yavaş takıma adapte ettiği Nijeryalı yıldız, Zenit maçından sonra dün de 80 dakikadan fazla süre buldu. Ligde geçen hafta 27 dakikada Göztepe ağlarını sarsan Moses, dün ise günün etkisiz isimlerinden biriydi.