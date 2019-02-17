Yine yoklardaydı – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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Yine yoklardaydı

Yine yoklardaydı

Geçtiğimiz salı günü 'ndeki Zenit maçında fileleri sarsan Islam Slimani, dün yine ilk 11'deydi.

Geçtiğimiz salı günü 'ndeki Zenit maçında fileleri sarsan Islam Slimani, dün yine ilk 11'deydi. kalesine 2 isabetsiz şut çeken Cezayirli, hiçbir tehlike yaratamadı. Saha içinde adeta ruh gibi gezen Slimani, yokları oynadı. 'de sadece 1 golü olan Slimani, bir kez daha "F.Bahçe golcüsü değil" yorumları yaptırdı.

  1. 17.2.2019
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