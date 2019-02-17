Yine yoklardaydı

Geçtiğimiz salı günü UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zenit maçında fileleri sarsan Islam Slimani, dün yine ilk 11'deydi. Konyaspor kalesine 2 isabetsiz şut çeken Cezayirli, hiçbir tehlike yaratamadı. Saha içinde adeta ruh gibi gezen Slimani, yokları oynadı. Süper Lig'de sadece 1 golü olan Slimani, bir kez daha "F.Bahçe golcüsü değil" yorumları yaptırdı.