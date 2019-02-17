Yine yoklardaydı
Geçtiğimiz salı günü UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zenit maçında fileleri sarsan Islam Slimani, dün yine ilk 11'deydi.
Geçtiğimiz salı günü UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zenit maçında fileleri sarsan Islam Slimani, dün yine ilk 11'deydi. Konyaspor kalesine 2 isabetsiz şut çeken Cezayirli, hiçbir tehlike yaratamadı. Saha içinde adeta ruh gibi gezen Slimani, yokları oynadı. Süper Lig'de sadece 1 golü olan Slimani, bir kez daha "F.Bahçe golcüsü değil" yorumları yaptırdı.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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