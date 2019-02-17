Ersun Yanal: "Şüphe etmeyin"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Kazanacağımız maçta 1 puan aldık. Rakip bugün savunmasıyla bizden 1 puanı aldı" dedi. Yanal, takımının 15. sırada olduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: Gelecek adına kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'de futbolun adaletli oynanması adına umutlarım devam ediyor. Bu umutlarım tükenmeyecek. Geçmişteki maçlarda Fenerbahçe'yi buradan çıkaracak oyunu oynadık. Hak ederek kazandık. Bugün de kazansak hak ederek kazanacaktık. Fenerbahçe, bu anlayışta bir problem yaşamayacaktır. Hakemlerimizden şikayetçi değiliz. Asla şikayetçi olmadık. Ben, hakemlerimizin yönetilmesinden şikayetçiyim.



KORNER REKORU GELDİ

Fenerbahçe, dünkü maçta 10 kişi rakibine karşı epey baskılı oynadı. Mücadelede 40 orta açan sarı-lacivertliler, toplam 11 korner kullandı. Sarı Kanarya bu sezon Süper Lig'de en fazla korner kullandığı müsabakayı geride bırakmış oldu.