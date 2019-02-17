Ersun Yanal: "Şüphe etmeyin"
“Gelecek adına kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye’de futbolun adaletli oynanması adına umutlarım devam ediyor. Bu umutlarım tükenmeyecek.”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Kazanacağımız maçta 1 puan aldık. Rakip bugün savunmasıyla bizden 1 puanı aldı" dedi. Yanal, takımının 15. sırada olduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: Gelecek adına kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'de futbolun adaletli oynanması adına umutlarım devam ediyor. Bu umutlarım tükenmeyecek. Geçmişteki maçlarda Fenerbahçe'yi buradan çıkaracak oyunu oynadık. Hak ederek kazandık. Bugün de kazansak hak ederek kazanacaktık. Fenerbahçe, bu anlayışta bir problem yaşamayacaktır. Hakemlerimizden şikayetçi değiliz. Asla şikayetçi olmadık. Ben, hakemlerimizin yönetilmesinden şikayetçiyim.
KORNER REKORU GELDİ
Fenerbahçe, dünkü maçta 10 kişi rakibine karşı epey baskılı oynadı. Mücadelede 40 orta açan sarı-lacivertliler, toplam 11 korner kullandı. Sarı Kanarya bu sezon Süper Lig'de en fazla korner kullandığı müsabakayı geride bırakmış oldu.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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