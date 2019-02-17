Sadık’ın hatası pahalıya patladı

Konyasporlu Fofana, attığı golde Fenerbahçe savunmasını resmen dağıttı. Yeşil-beyazlı futbolcu, hem Sadık hem de Skrtel'i geçti ve Volkan Demirel'in solundan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Fildişili oyuncunun pozisyonu sırasında F.Bahçeli iki stoperin hatası pahalıya patladı.