Sadık’ın hatası pahalıya patladı – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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’ın hatası pahalıya patladı

Sadık’ın hatası pahalıya patladı

 Fofana, attığı golde savunmasını resmen dağıttı.

Fofana, attığı golde savunmasını resmen dağıttı. Yeşil-beyazlı futbolcu, hem hem de Skrtel'i geçti ve 'in solundan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Fildişili oyuncunun pozisyonu sırasında F.Bahçeli iki stoperin hatası pahalıya patladı.

  1. 17.2.2019
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