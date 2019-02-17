Zajc’tan siftah
Yeni transfer Zajc, Fenerbahçe ile ilk maçına çıktı Akılda kalan hareketi 11’de çektiği şut oldu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sloven oyuncu Zajc, ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Ara transfer döneminde takıma dahil edilen Sloven orta saha oyuncusu, ilk sınavını Atiker Konyaspor karşısında verdi. Oyuna tempolu bşalayan 24 yaşıdaki futbolcu, özellikle 11. dakikada sert bir şutla rakip kaleyi yoklayarak taraftarı heyecanlandırdı. İkili mücadelelerde ise ayakta kalmakta zorlanan Zajc, 63'üncü dakikada yerini Ayew'e bıraktı.
ALPER 106 GÜN SONRA
Alper Potuk uzun süre sonra sahalara döndü. Ligde son olarak 2 Kasım 2018'de oynanan 2-2'lik Galatasaray derbisinde forma giyen orta saha oyuncusu 106 günlük aradan sonra görev yaptı. 82'de Moses'in yerine giren Alper'in golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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