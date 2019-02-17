Zajc’tan siftah

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sloven oyuncu Zajc, ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Ara transfer döneminde takıma dahil edilen Sloven orta saha oyuncusu, ilk sınavını Atiker Konyaspor karşısında verdi. Oyuna tempolu bşalayan 24 yaşıdaki futbolcu, özellikle 11. dakikada sert bir şutla rakip kaleyi yoklayarak taraftarı heyecanlandırdı. İkili mücadelelerde ise ayakta kalmakta zorlanan Zajc, 63'üncü dakikada yerini Ayew'e bıraktı.



ALPER 106 GÜN SONRA

Alper Potuk uzun süre sonra sahalara döndü. Ligde son olarak 2 Kasım 2018'de oynanan 2-2'lik Galatasaray derbisinde forma giyen orta saha oyuncusu 106 günlük aradan sonra görev yaptı. 82'de Moses'in yerine giren Alper'in golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.