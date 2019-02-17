Zajc’tan siftah – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri ’tan siftah

’tan siftah

Zajc’tan siftah

Yeni , ile ilk maçına çıktı Akılda kalan hareketi 11’de çektiği şut oldu.

'nin yeni transferi Sloven oyuncu , ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Ara döneminde takıma dahil edilen Sloven orta saha oyuncusu, ilk sınavını karşısında verdi. Oyuna tempolu bşalayan 24 yaşıdaki futbolcu, özellikle 11. dakikada sert bir şutla rakip kaleyi yoklayarak taraftarı heyecanlandırdı. İkili mücadelelerde ise ayakta kalmakta zorlanan Zajc, 63'üncü dakikada yerini Ayew'e bıraktı.

ALPER 106 GÜN SONRA
Alper Potuk uzun süre sonra sahalara döndü. Ligde son olarak 2 Kasım 2018'de oynanan 2-2'lik Galatasaray derbisinde forma giyen orta saha oyuncusu 106 günlük aradan sonra görev yaptı. 82'de Moses'in yerine giren Alper'in golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

  1. 17.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zajc’tan siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN