Aydınus tepki çekti
Skrtel’in kırmızılık hareketini sarı ile geçiştiren Fırat Aydınus, Jahovic’i hatalı bir şekilde oyundan attı. Jailson’a yapılan penaltıyı da süzemedi.
Hakem Fırat Aydınus, tartışmalı kararlara imza attı. İki taraf için de tepki çeken kararlar veren Aydınus, ilk olarak 13. dakikada Skrtel'e gösterdiği sarı kartla tartışma başlattı. Slovak stoperin, Konyasporlu Zuta'ya iki ayağıyla birden kayarak müdahalesine direkt kırmızı vermesi gerekirken; sarı kart çıkarınca Konyasporluların tepkisini çekti. 23'te ise F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon meydana geldi.
VAR'DAN KIRMIZI VERDİ
Slımanı'nin ortasında topa yükselen Jailson, Zuta'nın yüzüne darbesiyle yerde kaldı. Pozisyonu VAR'dan izleyen Aydınus 'devam' diyerek penaltıyı es geçti. 33'te de ise Jahovic'in kırmızı kart gördüğü pozisyon tartışma konusu oldu. Sadık, Jahovic ile girdiği pozisyonda acı içinde yerde kalınca Fenerbahçeli futbolcular yoğun itirazda bulundu. Bunun üzerine VAR monitörüne giden Fırat Aydınus, pozisyonu izledikten sonra Jahovic'e direkt kırmızı çıkardı.
RAKİPLERE 5. KIRMIZI
Fenerbahçe'nin bu sezon 5. kez rakipleri kırmızı kart görüp maçı eksik tamamladı. 23. haftası oynanan Süper Lig'de daha önceki Göztepe, Kayserispor, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında sarı-lacivertlilerin rakipleri kızardı. Kanarya bu maçların sadece 1'ini kazanıp (Göztepe), 2 beraberlik aldı.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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