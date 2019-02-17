Aydınus tepki çekti

Hakem Fırat Aydınus, tartışmalı kararlara imza attı. İki taraf için de tepki çeken kararlar veren Aydınus, ilk olarak 13. dakikada Skrtel'e gösterdiği sarı kartla tartışma başlattı. Slovak stoperin, Konyasporlu Zuta'ya iki ayağıyla birden kayarak müdahalesine direkt kırmızı vermesi gerekirken; sarı kart çıkarınca Konyasporluların tepkisini çekti. 23'te ise F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon meydana geldi.



VAR'DAN KIRMIZI VERDİ

Slımanı'nin ortasında topa yükselen Jailson, Zuta'nın yüzüne darbesiyle yerde kaldı. Pozisyonu VAR'dan izleyen Aydınus 'devam' diyerek penaltıyı es geçti. 33'te de ise Jahovic'in kırmızı kart gördüğü pozisyon tartışma konusu oldu. Sadık, Jahovic ile girdiği pozisyonda acı içinde yerde kalınca Fenerbahçeli futbolcular yoğun itirazda bulundu. Bunun üzerine VAR monitörüne giden Fırat Aydınus, pozisyonu izledikten sonra Jahovic'e direkt kırmızı çıkardı.



RAKİPLERE 5. KIRMIZI

Fenerbahçe'nin bu sezon 5. kez rakipleri kırmızı kart görüp maçı eksik tamamladı. 23. haftası oynanan Süper Lig'de daha önceki Göztepe, Kayserispor, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında sarı-lacivertlilerin rakipleri kızardı. Kanarya bu maçların sadece 1'ini kazanıp (Göztepe), 2 beraberlik aldı.