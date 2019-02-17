Aydınus tepki çekti – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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Aydınus tepki çekti

Aydınus tepki çekti

Skrtel’in kırmızılık hareketini sarı ile geçiştiren , Jahovic’i hatalı bir şekilde oyundan attı. Jailson’a yapılan penaltıyı da süzemedi.

Hakem , tartışmalı kararlara imza attı. İki taraf için de tepki çeken kararlar veren Aydınus, ilk olarak 13. dakikada Skrtel'e gösterdiği sarı kartla tartışma başlattı. Slovak stoperin, Konyasporlu Zuta'ya iki ayağıyla birden kayarak müdahalesine direkt kırmızı vermesi gerekirken; çıkarınca Konyasporluların tepkisini çekti. 23'te ise F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon meydana geldi.

VAR'DAN KIRMIZI VERDİ
Slımanı'nin ortasında topa yükselen Jailson, Zuta'nın yüzüne darbesiyle yerde kaldı. Pozisyonu VAR'dan izleyen Aydınus 'devam' diyerek penaltıyı es geçti. 33'te de ise Jahovic'in gördüğü pozisyon tartışma konusu oldu. Sadık, Jahovic ile girdiği pozisyonda acı içinde yerde kalınca Fenerbahçeli futbolcular yoğun itirazda bulundu. Bunun üzerine VAR monitörüne giden Fırat Aydınus, pozisyonu izledikten sonra Jahovic'e direkt kırmızı çıkardı.

RAKİPLERE 5. KIRMIZI
'nin bu sezon 5. kez rakipleri kırmızı kart görüp maçı eksik tamamladı. 23. haftası oynanan 'de daha önceki , , ve maçlarında sarı-lacivertlilerin rakipleri kızardı. Kanarya bu maçların sadece 1'ini kazanıp (Göztepe), 2 beraberlik aldı.

  1. 17.2.2019
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