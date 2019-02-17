Aykut Kocaman: "Fenerbahçe'de düşman yaratma sevdası var!"

Konyaspor, Kadıköy'den 10 kişiyle puan çıkarırken geceye Aykut Kocaman'ın sözleri damga vurdu. Tecrübeli hoca, efsanesi olduğu Kanarya'da bazı kişilerin bakış açılarını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Kocaman "F.Bahçe'de düşman yaratma sevdası var. Alex ile beni karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bu aptalca. Ben Aykut Kocaman olarak protesto edilecek ne yaptım? Tarihin en sıkıntılı döneminde bayrağı taşımaya çalıştık. Bu mu protesto sebebi" dedi.



KEŞKE KARŞILAŞSAYDIK

Aykut Kocaman, Alex ile düşman olmadığını tekrarladı. Başarılı çalıştırıcı "Fenerbahçeliler ısrarla bu tuzağa düşüyor. Alex ile zaman zaman aramızda istenmeyen şeyler oldu ama şimdi o bambaşka hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum. Keşke maçta karşılaşsaydık, sarılırdım ben ona" ifadelerini kullandı. Aykut Kocaman kendilerini 10 kişi bırakan hakem Fırat Aydınus'u da eleştirdi ve "Eskiden hakem görmüyordu şimdi VAR ile kasıtlı vermiyor durumuna düşüyorlar" dedi.



ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Fenerbahçe taraftarları eski hocaları Aykut Kocaman'a saygı ve sevgi gösterilerinde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcıya bir kez daha kucak açan sarı-lacivertliler, başarılı çalıştırıcıya çiçek vererek, "Hoş geldin" dedi. Kocaman, duygulandı.