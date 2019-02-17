Aykut Kocaman: "Fenerbahçe'de düşman yaratma sevdası var!"
Sarı-lacivertli camianın bakış açısını eleştiren Aykut Kocaman, “F.Bahçe’de düşman yaratma sevdası var. Alex ile beni karşı karşıya getirmek aptalca bir durum” dedi.
Konyaspor, Kadıköy'den 10 kişiyle puan çıkarırken geceye Aykut Kocaman'ın sözleri damga vurdu. Tecrübeli hoca, efsanesi olduğu Kanarya'da bazı kişilerin bakış açılarını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Kocaman "F.Bahçe'de düşman yaratma sevdası var. Alex ile beni karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bu aptalca. Ben Aykut Kocaman olarak protesto edilecek ne yaptım? Tarihin en sıkıntılı döneminde bayrağı taşımaya çalıştık. Bu mu protesto sebebi" dedi.
KEŞKE KARŞILAŞSAYDIK
Aykut Kocaman, Alex ile düşman olmadığını tekrarladı. Başarılı çalıştırıcı "Fenerbahçeliler ısrarla bu tuzağa düşüyor. Alex ile zaman zaman aramızda istenmeyen şeyler oldu ama şimdi o bambaşka hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum. Keşke maçta karşılaşsaydık, sarılırdım ben ona" ifadelerini kullandı. Aykut Kocaman kendilerini 10 kişi bırakan hakem Fırat Aydınus'u da eleştirdi ve "Eskiden hakem görmüyordu şimdi VAR ile kasıtlı vermiyor durumuna düşüyorlar" dedi.
ÇİÇEKLİ KARŞILAMA
Fenerbahçe taraftarları eski hocaları Aykut Kocaman'a saygı ve sevgi gösterilerinde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcıya bir kez daha kucak açan sarı-lacivertliler, başarılı çalıştırıcıya çiçek vererek, "Hoş geldin" dedi. Kocaman, duygulandı.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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