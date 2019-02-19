Devler Ligi’nde iki büyük maç
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Devler Ligi’nde iki büyük maç

Devler Ligi’nde iki büyük maç

Şampiyonlar Ligi son 16 turuna bugün iki karşılaşma devam edilecek.

Çeyrek final yolunda ilk maçlara çıkacak takımlardan Olympic ile karşılaşacak. Bu maç beIN Sports 1'den yayınlanacak. beIN Sports 2'den yayınlanacak karşılaşmada da ile kozlarını paylaşacak. Her iki maç da saat 23.00'te başlayacak.
  1. 19.2.2019
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