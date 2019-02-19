Şampiyonlar Ligi'nde sessiz gece
19 Şubat 2019, Salı
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Şampiyonlar Ligi'nde sessiz gece

Şampiyonlar Ligi'nde sessiz gece

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında , konuk ettiği ile, ise deplasmanda 'la golsüz berabere kaldı.

- Son 16 turu ilk maçlarında , konuk ettiği 'le, ise deplasmanda 'la 0-0 berabere kaldı

ANKARA (AA) -

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, iki karşılaşmayla devam edildi.

Anfield Stadı'nda ekibi Bayern Münih'i ağırlayan temsilcisi Liverpool, rakibine oranla daha atak oynadığı mücadelede Muhammed Salah ve ile yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Bayern Münihli Joshua Kimmich, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı.

kokartlı Türk hakem 'ın yönettiği günün diğer maçında ise temsilcisi Barcelona, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı mücadelede konuk olduğu ekibi Olympique Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla iki takım da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisizlik unvanını sürdürdü.

İki karşılaşmanın rövanşı da 13 Mart'ta oynanacak.



  1. 20.2.2019 02:12
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