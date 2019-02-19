Şampiyonlar Ligi'nde sessiz gece
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Liverpool, konuk ettiği Bayern Münih ile, Barcelona ise deplasmanda Olympique Lyon'la golsüz berabere kaldı.
ANKARA (AA) -
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, iki karşılaşmayla devam edildi.
Anfield Stadı'nda Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayan İngiltere temsilcisi Liverpool, rakibine oranla daha atak oynadığı mücadelede Muhammed Salah ve Sadio Mane ile yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.
Bayern Münihli Joshua Kimmich, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği günün diğer maçında ise İspanya temsilcisi Barcelona, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı mücadelede konuk olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla iki takım da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisizlik unvanını sürdürdü.
İki karşılaşmanın rövanşı da 13 Mart'ta oynanacak.
- 20.2.2019 02:12
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
Toplam 1
Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
Şampiyonlar Ligi'nde sessiz gece haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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