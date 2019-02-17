Dev maçı Cüneyt Çakır yönetecek!
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda salı günü oynanacak Lyon-Barcelona maçında düdük çalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 19 Şubat Salı günü Lyon ile Barcelona arasında oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Fransa'nın Lyon şehrindeki OL Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Halis Özkahya'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.
Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.
- 17.2.2019 13:16
- Güncelleme: 17.2.2019 13:16
- Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta! FB BJK maçı ne zaman saat kaçta?
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı
- Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
- NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda? NBA All Star 2019 rekor gecesi...
- Beşiktaş'tan mutlusu yok! Fobisini yendi...
- Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacaklar...
- Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Resmen açıklandı...
- Fenerbahçeli efsane Alex de Souza'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım açıklaması!
- Kagawa Japon basınına konuştu! "Fenerbahçe..."
- Ünlü yazarlar Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
-
İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Dev maçı Cüneyt Çakır yönetecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.