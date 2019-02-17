Dev maçı Cüneyt Çakır yönetecek!
17 Şubat 2019, Pazar
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Dev maçı yönetecek!

Dev maçı Cüneyt Çakır yönetecek!

kokartlı hakem , Son 16 Turu'nda salı günü oynanacak - maçında düdük çalacak.

Son 16 Turu'nda 19 Şubat Salı günü ile arasında oynanacak müsabakayı yönetecek. 'nın Lyon şehrindeki OL Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.

Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.

  1. 17.2.2019 13:16
  2. Güncelleme: 17.2.2019 13:16
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