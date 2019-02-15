UEFA müsabakalarına yönelik KDV istisnası için TFF'den yazı alınacak

2019 UEFA Süper Kupa ile 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakaları için yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV'den istisna tutulması için Türkiye Futbol Federasyonundan yazı alınması gerekecek.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı hazırlandı.

Taslakta, 2019 UEFA Süper Kupa ile 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakaları için yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV'den istisna tutulmasına ilişkin açıklamalara yer verildi.

Buna göre, söz konusu düzenleme tam istisna mahiyetinde olacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, istisna kapsamında mal ve hizmet almak isteyen UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri ve merkezi Türkiye'de bulunmayanlara kapsamda olduklarına yönelik bir yazı verilecek. Bu yazı satıcılara ibraz edilerek istisna uygulanması sağlanacak. Satıcı firma bu yazıyı saklayacak.

İstisna kapsamındaki malların ithalatla temini halinde, yazı ilgili gümrük idaresine ibraz edilerek istisnanın uygulanması sağlanacak.

UEFA, katılımcı futbol kulüpleri, organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri ve merkezi Türkiye'de bulunmayanların istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde ise KDV hesaplanmayacak.

İstisna uygulanan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından indirim konusu yapılabilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin iadesi yapılacak.

UEFA, katılımcı futbol kulüpleri, organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri ve merkezi Türkiye'de bulunmayanların mal ve hizmet alımlarında istisna kapsamında işlem yapılabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonundan alınan yazının satıcıya ibraz edilmesi şart olacak.

Satıcıların bu yazı olmadan istisna uygulamaları halinde, istisna uygulaması nedeniyle ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden alıcılar ile birlikte satıcılar da müteselsilen sorumlu olacak.

İşlemin istisna için belirlenen şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak. İstisna belgesinin istisna kapsamında olmayanlara verilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan alıcı ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu da sorumlu olacak.

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, ilgili belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmadan vergi inceleme raporu, yeminli mali müşavir (YMM) raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecek.

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5 bin lirayı aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan sağlanacak. İade talebinin 5 bin lirayı aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecek.

Taslakta, hasılat esaslı vergileme usulüne ilişkin de detaylı açıklamalara yer verildi.