Rekortmen!
Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında 3 gol atan Barça’nın yıldızı, bu arenada 8. kez hat-trick yaptı. Arjantinli, bir alanda daha Ronaldo’yu geride bıraktı
BİR takvim yılında (2012) Barcelona ve Arjantin formalarıyla attığı 91 golle dünyada en fazla rakip ağları sarsan futbolcu ünvanını elinde bulunduran Lionel Messi, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 15. sezonuna girdiği katalan ekibiyle 643 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda 559 kez rakip fileleri havalandırdı. Tangocu, attığı gollerin yanı sıra 215 asist yaparken, toplamda 774 gole direkt katkı sağlayan isim oldu. Arjantli futbolcu, yine Barcelona ile 42 maçta hat-trick yapmayı başardı.
- 20.9.2018
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
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