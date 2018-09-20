Rekortmen! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Rekortmen!

    Rekortmen!

    Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında 3 gol atan Barça’nın yıldızı, bu arenada 8. kez hat-trick yaptı. Arjantinli, bir alanda daha ’yu geride bıraktı

    'NIN Arjantinli yıldızı , yine manşetlerde... Katalan ekibinin önceki gece PSV Eindhoven'ı 4-0'la geçtiği Şampiyonlar Ligi ilk maçında 3 kez rakip fileleri havalandıran Messi, rekorları da alt-üst etti. Avrupa ve 'da birçok rekoru elinde bulunduran 31 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde 8. kez hat-trick yaparken, bu alanda ezeli rakibi 'yu da geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 126. maçında 103 gol sevinci yaşayan Messi, 32 de asist yaptı.

    BİR takvim yılında (2012) Barcelona ve Arjantin formalarıyla attığı 91 golle dünyada en fazla rakip ağları sarsan futbolcu ünvanını elinde bulunduran Lionel Messi, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 15. sezonuna girdiği katalan ekibiyle 643 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda 559 kez rakip fileleri havalandırdı. Tangocu, attığı gollerin yanı sıra 215 asist yaparken, toplamda 774 gole direkt katkı sağlayan isim oldu. Arjantli futbolcu, yine Barcelona ile 42 maçta hat-trick yapmayı başardı.
    1. 20.9.2018
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