Aslan'ın rakipleri puanları paylaştı!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakipleri Schalke ile Porto 1-1 berabere kaldı.
Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Porto 13. dakikada penaltı kazanırken, eski Galatasaraylı Alex Telles penaltıdan yararlanamadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda sessizliği bozan taraf ev sahibi oldu.
Schalke 64. dakikada genç forveti Breel Embolo ile 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından baskısını arttıran konuk ekibin cevabı gecikmedi. 75. dakikada bir penaltı daha kazanan Porto, bu kez Otavio'nun kullandığı penaltıyla golü buldu. 1-1.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken iki takım 1'er puanla sahadan ayrıldı.
- 18.9.2018 23:53
- Güncelleme: 19.9.2018 01:54
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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