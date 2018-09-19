Aslan'ın rakipleri puanları paylaştı! – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Aslan'ın rakipleri puanları paylaştı!

    Aslan'ın rakipleri puanları paylaştı!

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D 'ndaki rakipleri ile berabere kaldı.

    Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 13. dakikada penaltı kazanırken, eski Galatasaraylı penaltıdan yararlanamadı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda sessizliği bozan taraf ev sahibi oldu.

    64. dakikada genç forveti Breel Embolo ile 1-0 öne geçti.

    Bu golün ardından baskısını arttıran konuk ekibin cevabı gecikmedi. 75. dakikada bir penaltı daha kazanan Porto, bu kez Otavio'nun kullandığı penaltıyla golü buldu. .

    Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken iki takım 1'er puanla sahadan ayrıldı.

    1. 18.9.2018 23:53
    2. Güncelleme: 19.9.2018 01:54
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