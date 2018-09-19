Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Porto 13. dakikada penaltı kazanırken, eski Galatasaraylı Alex Telles penaltıdan yararlanamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda sessizliği bozan taraf ev sahibi oldu.

Schalke 64. dakikada genç forveti Breel Embolo ile 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından baskısını arttıran konuk ekibin cevabı gecikmedi. 75. dakikada bir penaltı daha kazanan Porto, bu kez Otavio'nun kullandığı penaltıyla golü buldu. 1-1.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken iki takım 1'er puanla sahadan ayrıldı.