Eski Galatasaraylı Alex Telles penaltı kaçırdı! – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Eski Galatasaraylı penaltı kaçırdı!

    Eski Galatasaraylı Alex Telles penaltı kaçırdı!

    'ın Şampiyonlar Ligi D grubundaki rakiplerinden Porto, deplasmanında ilk maçına çıkıyor. Mücadelede ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

    25. dakikada eski Galatasaraylı bir penaltıdan yararlanamadı.

    İşte o anlar:



    1. 18.9.2018 23:04
    2. Güncelleme: 19.9.2018 01:58
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